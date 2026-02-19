Mundo

¿Los nuevos ‘therians’? La moda del ‘hobby dogging’ y las personas que pasean perros invisibles

La nueva tendencia en TikTok e Instagram muestra a grupos de personas paseando con correas de perro, pero sin el animal.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 1:01 p. m.
Ambas tendencias se han hecho virales por videos compartidos en redes sociales.
Ambas tendencias se han hecho virales por videos compartidos en redes sociales. Foto: Captura X @hodenaufdie1

En los últimos días, varios videos grabados en parques de Berlín, Alemania, se han vuelto virales por mostrar a personas que pasean perros inexistentes. Caminan con una correa en la mano, se detienen, dan órdenes y actúan como si tuvieran un perro real al lado, a la espera de que olfatee o que cruce la calle.

Rápidamente, los videos se volvieron virales en TikTok e Instagram, donde acumulan millones de vistas. En estos se observa a grupos organizados que recorren espacios públicos simulando rutinas típicas de cualquier dueño de perro. La práctica es conocida como hobby dogging.

Quienes participan dicen que se trata de una actividad recreativa. No hay un perro real; ni tampoco la creencia de la existencia del animal invisible. Es, básicamente, una actuación colectiva. La única herramienta necesaria es una correa, que funciona como elemento simbólico para sostener la dinámica.

El hobby dogging tiene relación con otras prácticas mundialmente conocidas. El antecedente más claro es el hobby horsing, popular en países del norte de Europa, donde personas simulan montar caballos de juguete y realizan competencias.

Mundo

Los “antecedentes públicos controvertidos” de José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú

Estados Unidos

Descubren una gigantesca reserva de agua dulce bajo el Atlántico que podría abastecer a millones durante siglos

Mundo

El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto por un caso relacionado con Jeffrey Epstein

Mundo

Trump advierte a Irán de que lleguen a un “acuerdo significativo” o pasarán “cosas malas”

Mundo

Señalado torturador del régimen de Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos y podría ser extraditado a Venezuela

Mundo

Arrestan a Andrés, el hijo de la reina Isabel que perdió su título de príncipe tras escándalo Epstein

Mundo

“Estoy ahí por lo que soy y por lo que represento”: Dayana Bermúdez Cortes, la colombiana que llega a ser la nueva presentadora de DNews

Gente

¿Cuál es el origen de la palabra ‘therian’?: el fenómeno viral que no deja de sorprender en redes sociales

Confidenciales

María Fernanda Cabal y su reacción tras ver video de la tendencia ‘therian’

En redes sociales, la tendencia generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios la consideran una forma creativa de expresión y una alternativa divertida para socializar.

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Otros la ven como una muestra de cómo internet impulsa retos o comportamientos extraños para ganar visibilidad. El debate ha crecido a medida que más videos aparecen.

El tema también ha sido mencionado junto al fenómeno de los llamados therians, personas que aseguran sentirse identificadas con animales.

Sin embargo, son situaciones distintas. Mientras los therians hablan de identidad personal, el hobby dogging es una actividad recreativa en la que los participantes son conscientes de que todo forma parte de una representación.

Hasta ahora, no hay evidencia de que esta práctica tenga una organización formal o reglas establecidas. Más bien, parece funcionar como una tendencia espontánea que se fortalece gracias a la viralidad.

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Por ahora, el paseo de perros invisibles continúa siendo, sobre todo, una curiosidad digital con origen europeo, sin evidencia clara de expansión formal más allá de la circulación de videos.

Sin embargo, su naturaleza peculiar plantea preguntas sobre los límites entre juego, identidad y expresión cultural en la era de las redes sociales.

Más de Mundo

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso el 18 de febrero de 2026 y se convertirá automáticamente en presidente interino del país.

Los “antecedentes públicos controvertidos” de José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú

La escasez hídrica ya tiene cifras claras que muestran una tendencia preocupante.

Descubren una gigantesca reserva de agua dulce bajo el Atlántico que podría abastecer a millones durante siglos

(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he leaves St. George's Chapel, in Windsor Castle, after attending the Easter Mattins Service, on March 31, 2024. UK police announced on Thursday 19, 2026, the arrest of ex-prince Andrew on suspicion of misconduct. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto por un caso relacionado con Jeffrey Epstein

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump advierte a Irán de que lleguen a un “acuerdo significativo” o pasarán “cosas malas”

Rafael Quero Silva ex-militar venezolano

Señalado torturador del régimen de Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos y podría ser extraditado a Venezuela

CASO JEFFREY EPSTEIN SALPICA SERIAMENTE AL PRINCIPE ANDRÉS Y AL EXPRESIDENTE CLINTON. EL FISCAL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS, TODD BLANCHE, ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN.

Arrestan a Andrés, el hijo de la reina Isabel que perdió su título de príncipe tras escándalo Epstein

Dayana Bermúdez

“Estoy ahí por lo que soy y por lo que represento”: Dayana Bermúdez Cortes, la colombiana que llega a ser la nueva presentadora de DNews

El nuevo presidente interino, José María Balcázar, tras su elección en el Congreso Nacional en Lima el 18 de febrero de 2026.

Perú nombró a su octavo presidente en diez años. ¿Qué pasó con los otros mandatarios?

José María Balcázar, nuevo presidente de Perú.

Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como nuevo presidente del país. ¿De quién se trata?

Noticias Destacadas