¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

El fenómeno de los therians ha llamado la atención en las últimas semanas en redes sociales. Personas que, al parecer, se identifican parcial o totalmente con un animal que existe o existió. El término proviene de la palabra griega therion, que significa “bestia” o “animal”.

Dicha identidad se expresa a través de la imitación de movimientos animales, como caminar en cuatro patas y el uso de accesorios como máscaras o colas.

En el marco de la tendencia, que ha generado múltiples comentarios, el psicoanalista argentino Francisco Guerrini afirmó al medio La Nación que la aparición de los therians se puede entender como un cambio generacional, que se observó en el pasado en el surgimiento de “tribus urbanas”.

El especialista afirmó, además, que es importante mirar las emociones de las personas que hacen parte de esta subcultura y no centrarse únicamente en sus disfraces. “Lo primero que uno tiene que pensar es si hay sufrimiento”, afirmó.

De igual manera, manifestó que se debe apreciar el contexto de las familias y específicamente el rol del padre. “La figura central del padre no está ocupando el lugar ideal de identificación”, expresó a La Nación.

Recientemente, en Argentina, una mujer denunció que su hija fue mordida en el tobillo por una persona que dijo ser therian.

En su relato, manifestó que la joven de 14 años fue abordada por tres personas en la calle, quienes, tras olfatearla, la atacaron.

Sobre estos casos, el especialista alertó que esto hace parte de un episodio “psicótico”. “Ya cuando muerden, en ese caso se trata de otra problemática más lindante a un episodio enfermo o psicopatológico”, advirtió.

Joven atacó a integrante de Morat

En días pasados, un integrante de la agrupación Morat también fue atacado por una joven a la salida de un evento en Buenos Aires, Argentina.

Mientras los músicos saludaban a un grupo de fanáticos, una joven se abalanzó de manera súbita sobre uno de los integrantes. La intervención inmediata del equipo de seguridad evitó que el encuentro pasara a mayores, lo que permitió que los artistas se retiraran sin lesiones.

El episodio cobró relevancia viral luego de que asistentes grabaran el momento y señalaran que la joven presuntamente pertenece a la comunidad therian. Este suceso coincidió con la presencia de la banda en eventos de alta visibilidad como el Cosquín Rock, lo que amplificó la repercusión del video en plataformas como TikTok y X.