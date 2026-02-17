Gente

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Dicha identidad se expresa a través de la imitación de movimientos animales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 8:00 p. m.
Therians, nueva tendencia humana.
Therians, nueva tendencia humana. Foto: Foto: tomada de redes sociales

El fenómeno de los therians ha llamado la atención en las últimas semanas en redes sociales. Personas que, al parecer, se identifican parcial o totalmente con un animal que existe o existió. El término proviene de la palabra griega therion, que significa “bestia” o “animal”.

Dicha identidad se expresa a través de la imitación de movimientos animales, como caminar en cuatro patas y el uso de accesorios como máscaras o colas.

En el marco de la tendencia, que ha generado múltiples comentarios, el psicoanalista argentino Francisco Guerrini afirmó al medio La Nación que la aparición de los therians se puede entender como un cambio generacional, que se observó en el pasado en el surgimiento de “tribus urbanas”.

Se cayó X este lunes 16 de febrero; usuarios reportan fallas para navegar por la red social de Elon Musk

El especialista afirmó, además, que es importante mirar las emociones de las personas que hacen parte de esta subcultura y no centrarse únicamente en sus disfraces. “Lo primero que uno tiene que pensar es si hay sufrimiento”, afirmó.

Gente

🔴 EN VIVO: Gran final Desafío Siglo XXI: Rata y Valentina recibieron fuerte castigo por incumplir las reglas

Gente

Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

Gente

Actor de ‘Transformers’ fue arrestado tras protagonizar presunta pelea en Nueva Orleans

Música

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Gente

Snoop Dogg compartió en redes video de incautación de droga en Colombia; las imágenes se viralizaron

Gente

Novia de Julián Pinilla, el chico de la ruana, expuso presunto caso de acoso que vivió y estalló con mensaje: “Me hacen sentir asco”

Gente

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

Nación

Ana Sofía Escruceria, modelo colombiana, denuncia acoso del periodista deportivo Carlos Lajud. Esta es la historia

Política

“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

Tecnología

Si la red social X está caída: esto es lo que debe hacer cuando no funciona para seguir conectado

Therians, nueva tendencia humana.
Therians, nueva tendencia humana. Foto: Foto: tomada de redes sociales

De igual manera, manifestó que se debe apreciar el contexto de las familias y específicamente el rol del padre. “La figura central del padre no está ocupando el lugar ideal de identificación”, expresó a La Nación.

La sátira política que se coló en el Carnaval de Barranquilla y se volvió viral

Recientemente, en Argentina, una mujer denunció que su hija fue mordida en el tobillo por una persona que dijo ser therian.

En su relato, manifestó que la joven de 14 años fue abordada por tres personas en la calle, quienes, tras olfatearla, la atacaron.

Sobre estos casos, el especialista alertó que esto hace parte de un episodio “psicótico”. “Ya cuando muerden, en ese caso se trata de otra problemática más lindante a un episodio enfermo o psicopatológico”, advirtió.

Joven atacó a integrante de Morat

En días pasados, un integrante de la agrupación Morat también fue atacado por una joven a la salida de un evento en Buenos Aires, Argentina.

Mientras los músicos saludaban a un grupo de fanáticos, una joven se abalanzó de manera súbita sobre uno de los integrantes. La intervención inmediata del equipo de seguridad evitó que el encuentro pasara a mayores, lo que permitió que los artistas se retiraran sin lesiones.

El episodio cobró relevancia viral luego de que asistentes grabaran el momento y señalaran que la joven presuntamente pertenece a la comunidad therian. Este suceso coincidió con la presencia de la banda en eventos de alta visibilidad como el Cosquín Rock, lo que amplificó la repercusión del video en plataformas como TikTok y X.

Más de Gente

Valentina y Rata - Desafío Siglo XXI

🔴 EN VIVO: Gran final Desafío Siglo XXI: Rata y Valentina recibieron fuerte castigo por incumplir las reglas

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

Shia LaBeouf

Actor de ‘Transformers’ fue arrestado tras protagonizar presunta pelea en Nueva Orleans

Hannah Montana

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Snoop Dogg NBA

Snoop Dogg compartió en redes video de incautación de droga en Colombia; las imágenes se viralizaron

Julián Pinilla es más conocido como 'el chico de la ruana' en redes sociales. Foto: Instagram @julianpinillaa

Novia de Julián Pinilla, el chico de la ruana, expuso presunto caso de acoso que vivió y estalló con mensaje: “Me hacen sentir asco”

Vocalista de Grupo Firme confesó que vivió susto en avión, antes del trágico accidente de Yeison Jiménez.

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

Año nuevo chino 2026

¿Qué no hacer durante el Año Nuevo Chino, según la astrología?

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos

¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

Noticias Destacadas