El Carnaval de Barranquilla volvió a demostrar que, además de música, comparsas y tradición, también es un escenario donde la sátira política encuentra espacio.

En medio de las celebraciones, un grupo de personas apareció disfrazado de Donald Trump y María Corina Machado, escoltando a personajes caracterizados como Nicolás Maduro y Cilia Flores en una escena que simulaba su captura, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La parodia política que sorprendió en el Carnaval de Barranquilla

Las imágenes, difundidas principalmente por cuentas digitales y plataformas de contenido viral, muestran a los participantes recorriendo las calles entre risas y comentarios del público.

Aunque no se trata de un acto oficial del carnaval ni de una puesta en escena institucional, la escena encaja con una larga tradición festiva en la que los disfraces funcionan como una forma de crítica, humor y comentario social sobre figuras de poder, tanto locales como internacionales.

En Barranquilla, como en otras fiestas populares de América Latina, la política suele convertirse en material para la creatividad popular.

Reyes, presidentes, líderes políticos y celebridades han sido objeto de caricaturas y representaciones satíricas en comparsas y disfraces espontáneos, reflejando la capacidad del carnaval para convertir la coyuntura en expresión cultural.

Otros, en cambio, cuestionaron el uso de figuras políticas en un contexto festivo, señalando que la representación podía trivializar temas sensibles o alimentar la polarización regional.

Viralidad y humor político en las fiestas de Barranquilla

El episodio también evidencia cómo las celebraciones tradicionales se amplifican hoy en el entorno digital.

En plataformas como X, TikTok e Instagram, varios usuarios celebraron el disfraz como una expresión creativa y una parodia política propia del espíritu carnavalesco, resaltando el ingenio y la tradición de convertir la coyuntura en sátira popular.

Así, un gesto improvisado en la calle puede convertirse en contenido global en cuestión de horas, especialmente cuando involucra figuras de alto perfil y temas sensibles como la política venezolana, que despierta interés y controversia en toda la región.

Aunque el contexto exacto del disfraz no corresponde a una actividad oficial del Carnaval, el momento sirve como recordatorio del papel del humor político en la cultura popular.

Más que un acto político, la escena se suma a la tradición carnavalesca de reírse del poder, convertir la actualidad en parodia y demostrar que, durante la fiesta, incluso los líderes mundiales pueden convertirse en personajes de comparsa.