Atlántico

Atlántico impulsa su conectividad aérea con nueva ruta a Riohacha en plena temporada de Carnaval

La nueva conexión regional operada por Satena busca fortalecer el turismo, el comercio y la integración del Caribe colombiano en uno de los periodos de mayor movilidad del año.

Margarita Briceño Delgado

14 de febrero de 2026, 5:17 p. m.
La apertura de la ruta aérea hacia Riohacha, una nueva conexión que busca fortalecer la movilidad y el turismo en el Caribe colombiano.
La apertura de la ruta aérea hacia Riohacha, una nueva conexión que busca fortalecer la movilidad y el turismo en el Caribe colombiano. Foto: Cortesía - Satena / API

Barranquilla estrenó una nueva ruta aérea hacia Riohacha que promete reducir tiempos de viaje y dinamizar la economía regional, en medio del aumento de pasajeros por la temporada de Carnaval.

Satena abre conexión directa entre Atlántico y La Guajira

La conectividad aérea del Caribe colombiano dio un paso estratégico con la puesta en marcha de la nueva ruta entre Barranquilla y Riohacha, una operación que busca fortalecer la movilidad regional en uno de los momentos de mayor flujo de viajeros del año: la temporada de Carnaval.

La conexión, operada por la aerolínea estatal Satena, comenzó a funcionar este fin de semana y permitirá cubrir el trayecto en aproximadamente 40 minutos, con tres frecuencias semanales.

La apertura de esta ruta representa un hito para la integración del Caribe colombiano, una región históricamente fragmentada por limitaciones de infraestructura y altos tiempos de desplazamiento terrestre.

Impacto turístico y comercial de la nueva ruta

Durante el acto de inauguración, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que la ampliación de rutas aéreas es clave para consolidar al departamento como un nodo de integración regional.

Esta conexión reduce distancias y se suma a otras rutas recientes hacia Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica, lo que fortalece el papel de Barranquilla como plataforma de movilidad del Caribe, como lo han registrado varios medios como El Heraldo.

Desde La Guajira, el gobernador Jairo Aguilar subrayó que la ruta abre oportunidades comerciales y de desarrollo para la región, al facilitar el intercambio entre territorios y acercar mercados.

En la misma línea, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, resaltó que las mejoras en infraestructura aeroportuaria y la expansión de la oferta aérea deben traducirse en turismo, empleo y negocios, además de mantener tarifas accesibles para los usuarios.

El lanzamiento se produce en un contexto de alta demanda de transporte, con más de 100.000 personas movilizándose en el Atlántico durante la temporada festiva, lo que evidencia la necesidad de ampliar la oferta aérea para responder a la dinámica turística del Carnaval.

La conexión aérea entre Barranquilla y Riohacha no solo facilita el flujo de turistas durante el Carnaval, sino que también mejora la competitividad de La Guajira y el Atlántico como destinos de inversión, comercio y servicios.

De hecho, Satena ha informado que desde la apertura de sus nuevas rutas desde Barranquilla ha realizado cerca de 27 vuelos semanales y transportado alrededor de 8.000 pasajeros, reflejando el crecimiento sostenido de la conectividad regional.

En un contexto en el que el Caribe busca consolidarse como corredor logístico y turístico, la ampliación de la oferta aérea contribuye a reducir brechas territoriales, fortalecer encadenamientos productivos y promover una mayor cohesión económica entre los departamentos del norte del país.

