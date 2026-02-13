Barranquilla

Barranquilla estrena bus turístico para recorrer sus principales atractivos urbanos

La ciudad busca consolidar su oferta turística con un recorrido que muestra cultura y patrimonio.

Margarita Briceño Delgado

13 de febrero de 2026, 3:54 p. m.
El nuevo bus turístico permite recorrer los principales atractivos culturales
El nuevo bus turístico permite recorrer los principales atractivos culturales Foto: X @AlejandroChar

La ciudad de Barranquilla dio este viernes, 13 de febrero, un paso significativo en la promoción de su oferta turística urbana con la puesta en marcha de un nuevo bus tour.

Este recorrerá varios espacios públicos y atractivos culturales de la capital del Atlántico.

El alcalde Alejandro Char presentó el proyecto como una apuesta para diversificar las opciones de turismo en una ciudad que, durante los últimos años, ha reforzado su perfil como destino más allá de sus celebraciones tradicionales.

“Es una manera diferente de ver a Barranquilla”, declaró el mandatario local al dar inicio a la operación del servicio.

El vehículo es de dos pisos, con capacidad para más de 45 pasajeros, y cuenta con una parte superior descubierta, similar a los buses turísticos que operan en grandes metrópolis internacionales.

El punto de partida está ubicado en el Gran Malecón del Río, uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la ciudad.

Recorrido y atractivos incluidos

El recorrido contempla una selección de lugares que reflejan la historia, la transformación urbana y la cultura barranquillera. Entre ellos se incluyen:

  • El museo a Cielo Abierto, un proyecto de arte urbano que integra murales de artistas locales.
  • Los Callejones del Prado, un sector histórico de arquitectura patrimonial.
  • Espacios emblemáticos del Gran Malecón, como la Luna del Río.
  • El Riobús Karakalí y la ciénaga de Mallorquín, atractivos que vinculan la ciudad con sus paisajes naturales.
  • Puntos tradicionales como la Ventana de Campeones, la Ventana al Mundo, la Intendencia Fluvial y la Catedral Metropolitana María Reina.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Barranquilla para consolidar una imagen más amplia como destino turístico urbano y cultural, especialmente en un periodo en el que la ciudad recibe una alta afluencia de visitantes con motivo del Carnaval de Barranquilla 2026.

Datos oficiales del Ministerio de Transporte proyectan que, solo por vía aérea, se movilizarán más de 107.000 pasajeros entre el 6 y el 18 de febrero, lo que subraya el papel que desempeñan los eventos masivos y la movilidad como dinamizadores de la economía local.

El lanzamiento del bus tour coincide con otras medidas de movilidad y transporte implementadas en la ciudad para atender el incremento de residentes y turistas.

Por ejemplo, durante los días centrales del carnaval, el sistema Transmetro opera rutas especiales para facilitar el acceso a los desfiles y eventos masivos, ajustando su servicio a la demanda.

Carnaval de Barranquilla se reorganiza: la Vía 40 cambia de horario para ordenar la fiesta más grande del Caribe

Con estas acciones, las autoridades buscan no sólo ofrecer nuevas experiencias turísticas, sino también integrar los servicios urbanos en un contexto de alta ocupación y flujo de personas.

De esta forma, se optimizan la infraestructura y los recursos disponibles, para potenciar la ciudad como destino competitivo en el Caribe colombiano.

Barranquilla

