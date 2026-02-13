La ciudad de Barranquilla dio este viernes, 13 de febrero, un paso significativo en la promoción de su oferta turística urbana con la puesta en marcha de un nuevo bus tour.

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

Este recorrerá varios espacios públicos y atractivos culturales de la capital del Atlántico.

El alcalde Alejandro Char presentó el proyecto como una apuesta para diversificar las opciones de turismo en una ciudad que, durante los últimos años, ha reforzado su perfil como destino más allá de sus celebraciones tradicionales.

“Es una manera diferente de ver a Barranquilla”, declaró el mandatario local al dar inicio a la operación del servicio.

El vehículo es de dos pisos, con capacidad para más de 45 pasajeros, y cuenta con una parte superior descubierta, similar a los buses turísticos que operan en grandes metrópolis internacionales.

El punto de partida está ubicado en el Gran Malecón del Río, uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la ciudad.

Barranquilla ya tiene su primer bus turístico. ¡Un orgullo más para nuestra ciudad!



Llega el #BaqTour, una nueva experiencia para descubrir Barranquilla desde otra mirada. Un vehículo que integra movilidad, turismo, inclusión y sostenibilidad, pensado para que nuestros… pic.twitter.com/bdERbswasi — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 13, 2026

Recorrido y atractivos incluidos

El recorrido contempla una selección de lugares que reflejan la historia, la transformación urbana y la cultura barranquillera. Entre ellos se incluyen:

El museo a Cielo Abierto , un proyecto de arte urbano que integra murales de artistas locales.

, un proyecto de arte urbano que integra murales de artistas locales. Los Callejones del Prado , un sector histórico de arquitectura patrimonial.

, un sector histórico de arquitectura patrimonial. Espacios emblemáticos del Gran Malecón, como la Luna del Río .

. El Riobús Karakalí y la ciénaga de Mallorquín , atractivos que vinculan la ciudad con sus paisajes naturales.

, atractivos que vinculan la ciudad con sus paisajes naturales. Puntos tradicionales como la Ventana de Campeones, la Ventana al Mundo, la Intendencia Fluvial y la Catedral Metropolitana María Reina.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Barranquilla para consolidar una imagen más amplia como destino turístico urbano y cultural, especialmente en un periodo en el que la ciudad recibe una alta afluencia de visitantes con motivo del Carnaval de Barranquilla 2026.

Datos oficiales del Ministerio de Transporte proyectan que, solo por vía aérea, se movilizarán más de 107.000 pasajeros entre el 6 y el 18 de febrero, lo que subraya el papel que desempeñan los eventos masivos y la movilidad como dinamizadores de la economía local.

El lanzamiento del bus tour coincide con otras medidas de movilidad y transporte implementadas en la ciudad para atender el incremento de residentes y turistas.

Por ejemplo, durante los días centrales del carnaval, el sistema Transmetro opera rutas especiales para facilitar el acceso a los desfiles y eventos masivos, ajustando su servicio a la demanda.

Carnaval de Barranquilla se reorganiza: la Vía 40 cambia de horario para ordenar la fiesta más grande del Caribe

Con estas acciones, las autoridades buscan no sólo ofrecer nuevas experiencias turísticas, sino también integrar los servicios urbanos en un contexto de alta ocupación y flujo de personas.

De esta forma, se optimizan la infraestructura y los recursos disponibles, para potenciar la ciudad como destino competitivo en el Caribe colombiano.