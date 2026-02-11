NACIÓN

Carnaval de Barranquilla se reorganiza: la Vía 40 cambia de horario para ordenar la fiesta más grande del Caribe

La organización del Carnaval de Barranquilla ajustó el inicio de los desfiles emblemáticos para mejorar la logística, la seguridad y la experiencia del público en 2026.

Margarita Briceño Delgado

11 de febrero de 2026, 10:21 a. m.
Nuevos horarios para los desfiles del Carnaval

La organización del Carnaval de Barranquilla anunció cambios en los horarios de los principales desfiles que se realizarán en la emblemática Vía 40, con el objetivo de mejorar la logística, el orden y la experiencia de los asistentes durante la fiesta cultural más importante del Caribe colombiano.

La decisión responde a la necesidad de optimizar la operación de eventos multitudinarios que congregan a miles de participantes y espectadores nacionales e internacionales.

De acuerdo con información oficial difundida por El Heraldo, los cambios de horario aplicarán a los desfiles programados entre el 14 y el 17 de febrero. La Batalla de Flores y la Gran Parada de Tradición comenzarán a las 10:30 de la mañana, mientras que la Gran Parada de Comparsas iniciará a las 11:30 a. m.

Esto hace parte de una estrategia integral para optimizar el desarrollo de las actividades del Carnaval y garantizar una mejor experiencia para el público.

Barranquilla

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.
Los desfiles principales del Carnaval de Barranquilla tendrán cambios en sus horarios entre el 14 y el 17 de febrero para mejorar la logística y el flujo de asistentes en el Cumbiódromo. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API.

La organización del Carnaval ajusta la programación para ordenar la logística del Cumbiódromo

El cambio de horarios busca mejorar la organización del tránsito, la seguridad y el flujo de asistentes en el denominado Cumbiódromo, uno de los escenarios más emblemáticos del Carnaval, donde se concentran comparsas, carrozas y grupos folclóricos que representan la diversidad cultural de la región Caribe.

Según el medio, la programación también incluye el desfile del Rey Momo y el tradicional desfile de Joselito, que marca el cierre simbólico de la celebración.

La organización del Carnaval de Barranquilla señaló que estos ajustes forman parte de una apuesta por fortalecer la planificación operativa de la fiesta, considerada patrimonio cultural de la nación y declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

En los últimos años, la ciudad ha incrementado la asistencia de turistas y visitantes, lo que ha obligado a las autoridades a implementar medidas para garantizar la seguridad, la movilidad y la prestación de servicios durante los eventos masivos.

Analistas culturales consultados coinciden en que la modificación de horarios no solo responde a criterios logísticos, sino también a la necesidad de ampliar las franjas de entretenimiento para el público y los medios de comunicación, así como de adaptar la programación a dinámicas urbanas cada vez más complejas.

En este sentido, la reorganización del calendario busca fortalecer la experiencia del Carnaval como un evento cultural, económico y turístico de alto impacto para Barranquilla y la región Caribe.

