Carnaval sin filas: Terminal de Barranquilla estrena plataforma digital de tiquetes

La implementación coincide con el periodo de precarnaval y los días oficiales de la fiesta.

Danna Valeria Figueroa Rueda

6 de febrero de 2026, 3:06 a. m.
Del 17 de enero al 17 de febrero, Barranquilla vivirá un mes completo de celebración con una agenda de más de 40 eventos, que consolidará al Carnaval como la fiesta cultural más grande de Colombia.
Del 17 de enero al 17 de febrero, Barranquilla vivirá un mes completo de celebración con una agenda de más de 40 eventos, que consolidará al Carnaval como la fiesta cultural más grande de Colombia. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API.

Viajar a Barranquilla durante el Carnaval suele significar terminales llenas, filas extensas y decisiones de última hora. Para este año, ese escenario empieza a cambiar.

La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla habilitó una nueva plataforma digital que permitirá a los viajeros comprar tiquetes de manera virtual, planear sus trayectos con anticipación y reducir la congestión en taquillas durante una de las temporadas de mayor movilización del año.

La herramienta se llama Pinbus y ya está disponible para quienes se desplazan hacia la capital del Atlántico o salen de la ciudad después de los eventos del Carnaval.

La implementación coincide con el periodo de precarnaval y los días oficiales de la fiesta, cuando miles de personas llegan desde distintos puntos del Caribe y del interior del país, convirtiendo a la terminal terrestre en uno de los principales nodos de movilidad de la región.

Según lo informado por la administración de la terminal, la plataforma busca facilitar la compra de tiquetes y modernizar la experiencia del transporte terrestre en especial, en este momento de alta movilización de pasajeros durante temporadas festivas. La compra no requiere desplazarse previamente a la terminal, ya que el proceso puede realizarse desde el celular o el computador.

Pinbus permite consultar rutas disponibles, comparar horarios entre distintas empresas, verificar la disponibilidad de cupos y adquirir los tiquetes de forma anticipada a través de canales digitales. De esta manera, los viajeros pueden contar con su cupo confirmado antes de llegar a la terminal.

En temporadas altas como Carnaval, Semana Santa o fin de año, la compra presencial de tiquetes suele generar aglomeraciones en taquillas. Con la implementación de esta plataforma, la terminal espera que una parte de los usuarios llegue con su pasaje adquirido, lo que contribuiría a reducir filas y a limitar el uso de intermediarios informales.

El uso de la plataforma resulta especialmente relevante para quienes viajan desde ciudades como Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería o Sincelejo, así como desde el interior del país.

En muchos casos, el desplazamiento hacia Barranquilla coincide con fechas específicas del Carnaval, como la Noche de Guacherna, la Batalla de Flores o el cierre con Joselito Carnaval. La posibilidad de comprar los tiquetes con anticipación permite a los viajeros planear sus trayectos de acuerdo con esos días de mayor afluencia.

La programación de 2026 estará marcada por momentos emblemáticos como la Lectura del Bando el 17 de enero, el Fin de Semana de la Tradición y la emblemática Guacherna el 6 de febrero.

