Nación

¿Cuándo inicia el Carnaval de Barranquilla en 2026 y cuántos días dura? Esta es la fecha oficial

El desfile comenzará a las 4:00 p.m. y tendrá como punto de partida la calle 70.

Danna Valeria Figueroa Rueda

29 de enero de 2026, 12:55 a. m.
Carnaval de Barranquilla
Carnaval de Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla - API.

El Carnaval de Barranquilla ya cuenta con una de sus fechas clave confirmadas oficialmente, luego de varios días de confusión por rumores sobre posibles cambios en la programación.

La controversia se concentró en la Guacherna Esthercita Forero, uno de los desfiles más esperados del Carnaval, cuya realización fue aclarada por la organización.

Carnaval de Barranquilla S. A. S. confirmó que la Guacherna 2026 se realizará el viernes 6 de febrero, retomando su día tradicional, tras la excepción aplicada en 2025. La aclaración se hizo a través de sus canales oficiales, con el objetivo de desmentir versiones que señalaban un posible traslado del evento al sábado siguiente.

Antes del inicio de los principales eventos del Carnaval de Barranquilla, uno de los desfiles que marca la antesala de la celebración es la Guacherna Esthercita Forero, cuya fecha fue objeto de confusión en los últimos días por versiones no confirmadas que circularon en redes sociales.

La organización precisó que el desfile comenzará a las 4:00 p.m. y tendrá como punto de partida la calle 70, con recorrido por la carrera 44, uno de los trayectos más representativos del Carnaval.

La confusión surgió porque, en 2025, la Guacherna fue trasladada de forma excepcional al sábado para evitar coincidir con un evento masivo realizado en la ciudad, una decisión inédita que modificó temporalmente la tradición del desfile. Ese antecedente llevó a que, un año después, circularan versiones en redes sociales sobre un posible cambio similar para este año.

La entidad fue enfática en señalar que no existe ningún ajuste en la programación y que la fecha oficial de la Guacherna se mantiene tal como fue anunciada desde el inicio.

También se recordó que la Guacherna fue concebida por Esthercita Forero como un desfile nocturno para celebrarse los viernes, una práctica que se mantuvo durante décadas y que solo se interrumpió de manera excepcional para 2025.

Para la edición de 2026, la organización insistió en que el evento regresa a su día tradicional, atendiendo a la historia del carnaval y a lo establecido en la programación oficial.

Además de la Guacherna, el calendario del Carnaval de Barranquilla incluye otros eventos culturales y tradicionales que hacen parte de la programación oficial divulgada por la organización.

Entre ellos figuran el Festival de Danzas de Relación Especial, la Fiesta de Comparsas, el Encuentro de Comedias y el Semillero del Carnaval de los Niños, activos que se realizan en distintos puntos de la ciudad y que aparecen registrados en la agenda institucional del Carnaval.

El Carnaval tendrá como días centrales el sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero, fechas en las que se concentran los principales desfiles y eventos masivos de la fiesta.

Noticias Destacadas