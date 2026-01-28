Decomisan arsenal de armas de Los Costeños en Barranquilla: así fue el operativo de la Policía

La temida banda de Los Costeños sigue su accionar criminal al no llegar a los acuerdos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este miércoles, 28 de enero, la Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer el decomiso de un arsenal de armas y la captura de tres personas, quienes integrarían la organización ilegal.

De acuerdo con las autoridades, fueron tres los allanamientos que realizaron los integrantes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) en los barrios La Esmeralda y Bajo Valle en Barranquilla, logrando la captura en flagrancia de tres personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los capturados responden a los nombres de Julio Olmedo Mora Fune, alias Niño, Francisco Javier Pérez Casalet y Raquel Vanessa Arrieta Alvis, quienes fueron judicializados ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Se logró la incautación de cinco revólveres de diferentes marcas y calibres, un arma de fuego traumática, más de 230 cartuchos de diversos calibres y nueve partes esenciales de armas de fuego, entre ellas empuñaduras, gatillos, martillos y otros mecanismos de funcionamiento”, detallaron las autoridades.

Los capturados en medio de esta redada contra el crimen en Barranquilla estarían al servicio de Los Costeños y, al parecer, recibían órdenes de dos sujetos conocidos con los alias de La Hormiga y Pochi.

Alias Niño cumplía el rol de armero de la estructura criminal, mientras que Pérez Casalet, aprovechando su actividad comercial como tendero, actuaba como presunto almacenista, alquilando el armamento para la comisión de delitos como hurtos, extorsiones y homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que seguirán afectando las redes logísticas de las estructuras que delinquen en la capital del Atlántico.

“Esta operación representa un golpe contundente contra la estructura logística de Los Costeños, al desarticular la red de suministro de armas que facilitaba la comisión de delitos graves en nuestra ciudad. Seguiremos trabajando de manera decidida para desmantelar estas organizaciones criminales y garantizar la seguridad de todos los barranquilleros”, señaló el oficial.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana: “La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de las líneas habilitadas, garantizando absoluta reserva de la información”.