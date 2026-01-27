Cae el terror de las extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico: así fue el operativo de la Policía

Las extorsiones continúan registrándose en los municipios del Atlántico; sin embargo, las autoridades no cesan los operativos para contener este tipo de hechos que afectan la tranquilidad ciudadana. Fueron unidades adscritas al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), con apoyo del Ejército Nacional y la Fiscalía General, las que lograron la captura de un sujeto conocido con el alias de Didier.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre sería integrante del Clan del Golfo y sería quien ordenaba los cobros irregulares de dinero a comerciantes y otros sectores productivos. El operativo se realizó en el municipio de Luruaco, Atlántico.

Alias Didier deberá responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

“Durante el procedimiento de Policía, se logra la incautación de seis panfletos alusivos al Clan del Golfo y 20 cartuchos calibre 5.56”, dijo la Policía del Atlántico.

Asimismo, precisaron que alias Didier había cobrado dinero a varios comerciantes de esta zona del Caribe colombiano: “Durante la investigación se pudo establecer que este actor criminal habría realizado una exigencia económica de 1 a 2 millones de pesos a comerciantes de la zona como inscripción para la seguridad y protección; aunado a esto, semanalmente exigiría a los comerciantes la suma de 100.000 pesos y, de no efectuar el pago, serían declarados objetivo militar”.

La Policía señaló que, con la captura de alias Didier, se logró afectar de manera contundente a la organización, ya que sería el presunto responsable de extorsiones en los municipios de Repelón, Manatí, Sabanalarga y Luruaco.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad ciudadana a través de la línea única de emergencias 123 o 165.