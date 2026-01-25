Audios, testimonios y procesos bajo reserva: lo que investigan las autoridades sobre Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico. ¿Sigue delinquiendo?

Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, hijo de la fallecida Enilse López, ha sido noticia en las últimas semanas en Colombia por las polémicas decisiones judiciales que lo han cobijado. La última fue la libertad condicional que le otorgó la jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, y por la que la funcionaria está siendo investigada por la Comisión de Disciplina Judicial.

Alfonso López fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en hechos relacionados con el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005 en Magangué, Bolívar. A pesar de esta condena, su nombre vuelve a aparecer de manera recurrente en distintas actuaciones judiciales que aún se encuentran en etapa de investigación, pero prenden las alarmas de las autoridades judiciales.

De acuerdo con registros del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), Jorge Luis Alfonso López figura como indiciado en varios procesos activos y vigentes en distintas regiones del país, entre ellas Bogotá, Atlántico, Bolívar y Sucre. Lo que las autoridades se encuentran verificando es su participación en hechos como tráfico de influencias de particular, fraude procesal, lavado de activos, amenazas y unas posibles maniobras orientadas a desacreditar o neutralizar a terceros mediante acciones judiciales con el fin de poder frenar procesos en su contra.

SEMANA pudo establecer mediante fuentes judiciales de alto crédito que una de las líneas investigativas que tienen las autoridades es sobre el presunto entramado criminal que estaría operando en el norte de Barranquilla y en varias zonas del Caribe colombiano, que vincularían a Alfonso López con hechos que tiene que ver con hechos relacionados al despojo, invasión y comercialización irregular de tierras, así como con la circulación de grandes sumas de dinero cuyo origen estaría bajo verificación.

Asimismo, esta revista conoció que dentro del material probatorio en poder de las autoridades judiciales habría audios, registros digitales, testimonios y otros elementos técnicos que darían cuenta de reuniones, coordinaciones logísticas y presuntos planes criminales que aún están siendo revisados minuciosamente por parte de los investigadores judiciales que llevan el caso desde Bogotá.

“Lo que estamos haciendo es contrastar toda la información que hay con el fin de que se pueda determinar cuál es la responsabilidad de cada uno de los mencionados en todo el abundante material probatorio que hay en custodia”, detalló.

Dentro de los expedientes que están bajo reserva y que tiene en su poder esta revista, da cuenta de supuestos seguimientos ilegales, intimidaciones, posibles nexos con economías ilícitas y supuestos intentos de interferir o desviar investigaciones judiciales en curso. Asimismo, en dichos testimonios, precisaron que habría integrantes tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía inmersos en estos presuntos hechos irregulares.

La fuente consultada por esta revista precisa que son muchas las presiones que reciben con el fin de que estas indagaciones no avancen, lo que ha prendido las alarmas entre las autoridades.

Y es que esto no solo tiene que ver con los testimonios que involucrarían a Jorge Luis Alfonso López en hechos presuntamente delictivos, sino que este sujeto ha promovido acciones legales por injuria y calumnia, sosteniendo que las informaciones y señalamientos en su contra responderían a montajes destinados a perjudicarlo, postura que también hace parte del análisis que adelantan las autoridades.

Lo que ha llamado poderosamente la atención es que el viernes, 23 de enero, fue asesinado el expolicía Victor Acosta en el municipio de Galapa, Atlántico, cuando se movilizaba en un vehículo. El hombre tenía 12 anotaciones judiciales por homicidio, extorsión, entre otros delitos, y en el pasado laboró con Enilse López, alias La Gata.

Asimismo, se pudo establecer que el hoy asesinado había sido mencionado por alias 28 en una declaración de la Fiscalía que terminó en un allanamiento en varios inmuebles de Jorge Luis Alfonso López, en Barranquilla, donde decomisaron 1.200 joyas de oro.

A pesar de que ese proceso no ha avanzado mucho, se conoció que alias 28 ha estado colaborando con las autoridades judiciales con todo el proceso que están verificando en contra de alias Gatico, pero aunque ha pedido protección, no la ha recibido.

SEMANA tiene en su poder varios interrogatorios, denuncias, audios y otros elementos materiales probatorios clave; en medio de todo este proceso judicial, se abstiene de hacerlos públicos para no entorpecer las investigaciones que adelantan desde la Fiscalía y la Policía Nacional.