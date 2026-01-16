Ordenan investigar a la jueza de Barranquilla que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico

Este viernes 16 de enero, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió investigar a la jueza que le otorgó el pasado 30 de diciembre la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, conocida como La Gata.

En la petición, la Comisión considera que existen méritos para “revisar esa actuación, por lo que la presidenta de la Seccional Atlántico compulsó las copias para que se investigue la conducta de la jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez”.

Teniendo en cuenta la situación, se pidió que el “caso sea sometido a reparto lo más pronto posible en la primera instancia disciplinaria”.

En la decisión, que generó un fuerte debate judicial, la funcionaria ordenó la libertad condicional de Alfonso López, quien se encontraba privado de su libertad en la cárcel El Bosque, en la capital del Atlántico, cumpliendo una condena de 29 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en hechos relacionados con el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, registrado el 19 de febrero de 2005 en el municipio de Magangué, Bolívar.

Jorge Luis Alfonso Lopez, alias El Gatico, fue capturado en agosto de 2012. (AP Photo/Fernando Vergara) Foto: AP

“Se reconoce como tiempo cumplido de la pena hasta la fecha, entre privación de la libertad y redenciones en 229 meses y 18 días de prisión”, señaló la jueza en la expedición de su decisión que ahora es materia de investigación.

El exalcalde de Magangué (Bolívar) recuperó su libertad en el último día de 2025.

¿Gestor de paz?

En febrero de 2023, una fuerte polémica se presentó después de que un juez de Barranquilla ordenara la libertad inmediata de Jorge Luis Alfonso López por considerar que había sido designado gestor de paz por parte del Gobierno.

Esto motivó que la Fiscalía abriera una investigación por el delito de prevaricato por acción contra la jueza de ejecución de penas

El entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, cuestionó los alcances de la resolución que designaba a los gestores de paz. “Como le he indicado al país, no existe marco jurídico ni constitucional ni ley de sometimiento para que estas personas queden en libertad”.

Jorge Luis Alfonso López es un apasionado por las joyas de alto valor. Foto: SEMANA

“La Paz Total no puede ser una paz simulada y tramposa”, indicó. “Teniendo en cuenta que en la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se precisa a qué organización criminal pertenece el hijo de ‘La Gata’. En dicho documento se nombra a López como ‘facilitador de paz’”.

Debido a esto se opuso a la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación”.