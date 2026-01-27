Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre ‘ad portas’ del Carnaval de Barranquilla

Ad portas de uno de los eventos más importantes del Caribe colombiano, como lo es el Carnaval de Barranquilla, los bancos de sangre lanzaron un S. O. S., pues no cuentan con las pintas suficientes para esta temporada de festividades en el Atlántico. La escasez sería de hasta un 60 %.

El doctor Edwin Tenorio, director del Banco de Sangre de la Fundación Grupo Estudio Barranquilla, precisó que las reservas que tienen en este momento no son suficientes para atender la demanda que requieren los centros asistenciales de la ciudad.

“Para nadie es un secreto que ya iniciaron las festividades. Sin embargo, así como hay una población en fiesta, hay otras personas que están esperando ser transfundidas en las clínicas”, explicó Tenorio.

El profesional de la salud señaló que es grave el panorama en Barranquilla en plena temporada de carnaval: “De cara a estas festividades, los bancos de sangre estamos bastante desabastecidos. En estos momentos tenemos un nivel de donación bajo, como ocurre casi todas las temporadas de Carnaval”.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Tenorio sostuvo que hay alerta amarilla por las festividades y es poca la sangre con la que cuentan en caso de alguna emergencia.

“Como se puede evidenciar, nos hace falta sangre para poder transfundir a nuestros pacientes”, advirtió el director del banco de sangre. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan donar sangre, al desmentir algunos mitos o desinformaciones que hay entre las comunidades, como la que dice que quien dona sangre no puede consumir alcohol.

“Ese es un mito. Se cree que si donas sangre no puedes tomar alcohol, pero realmente no es así. Dentro de las primeras veinticuatro horas posteriores a la donación, damos prioridad a la hidratación y a mantener la calma”, dijo el experto.

Al mismo tiempo, agregó: “Después de esas veinticuatro horas, si la persona se siente bien, no presenta mareos y está en condiciones estables, no hay ningún inconveniente en que pueda tomar alcohol de manera moderada”.

Para Tenorio, por su experiencia, en esta temporada del año siempre se incrementan los casos de emergencias médicas, por lo que es necesario tener abundantes reservas de sangre de todo tipo.

“En temporadas de Carnaval se incrementan los viajes de las personas entre ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Esto aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, las riñas callejeras, las heridas por arma de fuego y por arma blanca”, explicó, lo que hace que haya un mayor número de accidentes de tránsito.

Persona donando sangre. Foto: Getty Images

Insiste en que cuando necesitan más donantes de sangre es cuando más disminuyen: “Al mismo tiempo baja la donación, porque muchas personas creen en ese mito de que si donan, no pueden tomar. Todo esto desabastece los bancos de sangre y pone en riesgo a las personas que necesitan ser transfundidas en las clínicas”.