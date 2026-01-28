Inversión

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Los proyectos hacen parte de la estrategia nacional de transformación digital y buscan mejorar la cobertura y la calidad del servicio en la región Caribe.

Redacción Economía
28 de enero de 2026, 6:41 p. m.
Presencia de Claro en Barranquilla
Presencia de Claro en Barranquilla Foto: Claro

Barranquilla continúa consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo digital del Caribe colombiano. En ese camino, Claro anunció el fortalecimiento de su plan de inversiones en la ciudad, con recursos destinados a la expansión de la red de fibra óptica y al despliegue de tecnología 5G, con miras a 2026.

Durante 2025, la compañía destinó cerca de USD 7 millones a la modernización de su infraestructura tecnológica en Barranquilla y el Atlántico, una inversión que permitió habilitar más de 57.000 nuevos accesos de fibra óptica, lo que representó un crecimiento del 73 % en cobertura, al pasar del 32,6 % al 45,2 % en la ciudad .

Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre 'ad portas' del Carnaval de Barranquilla

A este esfuerzo se sumó la modernización de la red móvil, con la actualización de 29 estaciones base en zonas estratégicas como el Gran Malecón del Río, el centro de la ciudad y el Estadio Metropolitano, así como la construcción de 128 estaciones 5G, que permitieron alcanzar una cobertura cercana al 18 % del territorio urbano.

Además de sus apuestas en conectividad, la empresa anunció que será patrocinador oficial del club Atlético Junior de Barranquilla, lo que marca su primera vinculación formal con un equipo deportivo local y busca fortalecer la relación con la comunidad y los aficionados al fútbol.

.
El patrocinio hace parte de la estrategia regional de la empresa. Foto: Claro

Para 2026, Claro proyecta nuevas inversiones superiores a USD 5,5 millones, orientadas a fortalecer la experiencia de conectividad fija y móvil, así como a mejorar el servicio para más de 22.000 empresas y negocios con los que la compañía trabaja en Barranquilla.

A menos de una hora de Barranquilla: esta es la primera playa con Bandera Azul del Atlántico

El plan de expansión también incorpora un componente social y educativo. A través de su estrategia de sostenibilidad, la empresa inauguró en la ciudad la primera Sala de Tecnología Claro por Colombia, un espacio que en 2026 beneficiará a más de 4.000 hacedoras y hacedores del Carnaval, con acceso gratuito a internet, computadores y formación virtual.

Adicionalmente, mediante el programa Escuelas Conectadas, más de 15.000 estudiantes del departamento cuentan hoy con acceso gratuito a conectividad en 18 instituciones educativas, 15 de ellas ubicadas en Barranquilla.

