Millonarios perdió con Junior de Barranquilla por la fecha 2 de Liga BetPlay durante la noche del domingo, pero la camaradería y respeto entre los capos de los imperó a pesar de la derrota de los locales por 1-2 en el estadio El Campín.

Según lo dio a conocer un protagonista del juego como Luis Fernando Muriel, Falcao García, a pesar de no jugar, tuvo un gesto con sus excompañeros de Selección Colombia, entre los que también estaba Teófilo Gutiérrez.

Según lo comentado por el recién llegado al balompié colombiano: “Se acercó al camerino de nosotros a saludar”, dijo Muriel sobre la amabilidad del Tigre tras el compromiso en Bogotá.

Adicionalmente, el atacante sacó a la luz cuál fue el tema central de la conversación entre todos: “Comentando un poco lo que es acá, la Liga, su situación, esperando él también estar pronto en los terrenos de juego”.

Además, el sentir de Lucho se hizo público. Para este pareciera ser una verdadera felicidad regresar después de tantos años al balompié colombiano y ser uno de los aportantes al crecimiento de la Liga BetPlay.

“Contento de estar aquí, compartir con los jugadores como Falcao, como Rodallega, como Dayro, como Teo, como Bacca, que los tengo en el equipo, jugadores que hacen que esta Liga crezca y que nos hacen sentir orgullosos”, agregó al respecto.

Teófilo Gutiérrez dejó consignado en sus redes sociales un saludo a Falcao, con el que compartió en selección e hizo dupla más de una vez para días mágicos en Barranquilla: “Gracias por la visita, hermano”.

Teófilo Gutiérrez (izq.) y Radamel Falcao tras el encuentro entre Millonarios y Junior. Foto: Captura del Instagram de Teófilo Gutiérrez

Millonarios, en picada, y Junior revive

No cesa la horrible noche en Millonarios. Partido tras partido, la molestia se hace más grande, luego de ver que ante ningún rival se logra ganar; en el debut con Atlético Bucaramanga fue derrota y en la noche del domingo también caída ante Junior de Barranquilla, en Bogotá.

Esos resultados adversos han generado que se ejecute una presión más fuerte para la salida de Hernán Torres, quien acumula una serie de números que no le dan las credenciales para ser mantenido allí.

Hernán Torres tambalea como técnico de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Hernán Torres está en la cuerda floja luego de no haber podido ganar en dos fechas jugadas de Liga BetPlay 2026-I. El estadio El Campín le hizo sentir la molestia al gritarle ‘fuera Torres’.

En la próxima jornada (fecha 3), el elenco azul irá a visitar al Deportivo Pasto. Dicho juego será el miércoles, 28 de enero, desde las 8:30 p. m.

Entre tanto y tras zafarse de la amargura de lo que fue perder la Superliga ante Independiente Santa Fe, a los barranquilleros les corresponderá esperar hasta el 2 de febrero para tener nuevamente acción en el FPC.

Su próximo rival será Deportivo Pereira, el próximo 2 de febrero. Para la fecha 3 estaba previsto que jugara con Atlético Nacional, pero dicho duelo tuvo que ser aplazado por Dimayor.

Este martes inicia la jornada 3 con Cúcuta Deportivo vs. Bucaramanga. Entre los partidos más atractivos está Medellín ante Tolima, así como América vs. Once Caldas.