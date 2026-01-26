Deportes

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Curiosidad generó la visita del Tigre al vestuario rival tras la derrota de Millonarios. Luis Fernando Muriel fue el encargado de contar qué pasó en el encuentro.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
26 de enero de 2026, 10:58 p. m.
Luis Fernando Muriel habló de la visita de Falcao García al camerino de Junior
Luis Fernando Muriel habló de la visita de Falcao García al camerino de Junior Foto: Captura Gol Caracol

Millonarios perdió con Junior de Barranquilla por la fecha 2 de Liga BetPlay durante la noche del domingo, pero la camaradería y respeto entre los capos de los imperó a pesar de la derrota de los locales por 1-2 en el estadio El Campín.

Según lo dio a conocer un protagonista del juego como Luis Fernando Muriel, Falcao García, a pesar de no jugar, tuvo un gesto con sus excompañeros de Selección Colombia, entre los que también estaba Teófilo Gutiérrez.

Según lo comentado por el recién llegado al balompié colombiano: “Se acercó al camerino de nosotros a saludar”, dijo Muriel sobre la amabilidad del Tigre tras el compromiso en Bogotá.

Adicionalmente, el atacante sacó a la luz cuál fue el tema central de la conversación entre todos: “Comentando un poco lo que es acá, la Liga, su situación, esperando él también estar pronto en los terrenos de juego”.

Deportes

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Deportes

Revelan respuesta de James Rodríguez y su entorno sobre llegada a Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

Deportes

Las versiones encontradas en el fichaje de James Rodríguez en Millonarios: De la ‘estrategia mediática’ al “no hay oferta”

Deportes

No será en Barranquilla: FCF dio fecha, ciudad y rival del juego de despedida de Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Deportes

Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

Deportes

Presidente de Atlético Nacional confirma el último fichaje para 2026: “Muy contentos”

Deportes

No es Falcao ni Muriel: este es el jugador más caro de la Liga BetPlay y vale 2,2 millones de euros

Deportes

Giro radical para el debut de Falcao García: presidente de Millonarios hizo la revelación

Deportes

A Millonarios se le complica la vida: no podría librarse de jugador y se vería obligado a hacer esto

Además, el sentir de Lucho se hizo público. Para este pareciera ser una verdadera felicidad regresar después de tantos años al balompié colombiano y ser uno de los aportantes al crecimiento de la Liga BetPlay.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

“Contento de estar aquí, compartir con los jugadores como Falcao, como Rodallega, como Dayro, como Teo, como Bacca, que los tengo en el equipo, jugadores que hacen que esta Liga crezca y que nos hacen sentir orgullosos”, agregó al respecto.

Teófilo Gutiérrez dejó consignado en sus redes sociales un saludo a Falcao, con el que compartió en selección e hizo dupla más de una vez para días mágicos en Barranquilla: “Gracias por la visita, hermano”.

Teófilo Gutiérrez (izq.) y Radamel Falcao tras el encuentro entre Millonarios y Junior.
Teófilo Gutiérrez (izq.) y Radamel Falcao tras el encuentro entre Millonarios y Junior. Foto: Captura del Instagram de Teófilo Gutiérrez

Millonarios, en picada, y Junior revive

No cesa la horrible noche en Millonarios. Partido tras partido, la molestia se hace más grande, luego de ver que ante ningún rival se logra ganar; en el debut con Atlético Bucaramanga fue derrota y en la noche del domingo también caída ante Junior de Barranquilla, en Bogotá.

Esos resultados adversos han generado que se ejecute una presión más fuerte para la salida de Hernán Torres, quien acumula una serie de números que no le dan las credenciales para ser mantenido allí.

ogotá. Septiembre 06 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 10, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Hernán Torres tambalea como técnico de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Hernán Torres está en la cuerda floja luego de no haber podido ganar en dos fechas jugadas de Liga BetPlay 2026-I. El estadio El Campín le hizo sentir la molestia al gritarle ‘fuera Torres’.

En la próxima jornada (fecha 3), el elenco azul irá a visitar al Deportivo Pasto. Dicho juego será el miércoles, 28 de enero, desde las 8:30 p. m.

Entre tanto y tras zafarse de la amargura de lo que fue perder la Superliga ante Independiente Santa Fe, a los barranquilleros les corresponderá esperar hasta el 2 de febrero para tener nuevamente acción en el FPC.

La lista de candidatos para ser nuevo técnico de Millonarios: dos argentinos y un venezolano

Su próximo rival será Deportivo Pereira, el próximo 2 de febrero. Para la fecha 3 estaba previsto que jugara con Atlético Nacional, pero dicho duelo tuvo que ser aplazado por Dimayor.

Este martes inicia la jornada 3 con Cúcuta Deportivo vs. Bucaramanga. Entre los partidos más atractivos está Medellín ante Tolima, así como América vs. Once Caldas.

Más de Deportes

BOGOTA, COLOMBIA - FEBRUARY 8: Radamel Falcao of Millonarios greets the fans during a Liga Colombiana match between Millonarios and La Equidad at Estadio El Campin on February 8, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Luis Fernando Muriel habló de la visita de Falcao García al camerino de Junior

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Eduardo Luis contó la respuesta que le dieron sobre la llegada de James Rodríguez a Millonarios.

Revelan respuesta de James Rodríguez y su entorno sobre llegada a Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

¿James Rodríguez a Millonarios? Versiones encontradas dan detalles al respecto.

Las versiones encontradas en el fichaje de James Rodríguez en Millonarios: De la ‘estrategia mediática’ al “no hay oferta”

Selección Colombia se despedirá con un partido amistoso en el país para el Mundial 2026

No será en Barranquilla: FCF dio fecha, ciudad y rival del juego de despedida de Colombia para el Mundial 2026

Luis Díaz supera a Lamine Yamal en recopilado de goles y asistencias en lo que va de la temporada europea.

Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Luis Díaz anotó gol que fue tendencia en las redes del Bayern Múnich

Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional

Presidente de Atlético Nacional confirma el último fichaje para 2026: “Muy contentos”

América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay.

Sí llega nuevo goleador al América de Cali: acuerdo con delantero extranjero alborota a hinchas

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Noticias Destacadas