Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras el duelo Millonarios Vs. Junior

Millonarios cayó este domingo, 25 de enero, 2-1 ante Junior de Barranquilla, en uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha de la Liga BetPlay I 2026, el cual se disputó en el estadio El Campín de Bogotá.

Teófilo Gutiérrez puso en ventaja a los tiburones a los 27 minutos del primer tiempo. Rodrigo Nicolás Contreras igualó el encuentro a los 38. Posteriormente, Jermain Peña puso el definitivo 2-1.

Con la victoria, el campeón colombiano llegó a tres unidades, mientras que el equipo embajador está en el fondo de la tabla, con cero puntos.

Imagen del duelo entre Junior y Millonarios por la Liga BetPlay I 2026. Foto: Colprensa - Lina Gasca

En el otro duelo del domingo, Águilas Doradas cayó 2-1 ante el Deportivo Pasto en Medellín.

Andrey Estupiñán marcó los dos tantos del equipo nariñense, a los 21 y 69 minutos. Jorge Luis Rivaldo Pinto descontó para el equipo antioqueño.

La jornada la cierran Once Caldas y Santa Fe, que igualan parcialmente a cero goles.

Los duelos del sábado

El Deportivo Cali derrotó 3-1 al Deportivo Medellín en el duelo más atractivo de la jornada de este sábado 24 de enero, que se disputó en el estadio de Palmaseca, en el marco de la segunda fecha de la Liga Betplay.

Avilés Hurtado puso en ventaja a los azucareros a los 37 minutos del primer tiempo con un tiro penal.

En el segundo tiempo, a los 63 minutos, Andrés Steven Rodríguez aumentó la ventaja. Gerónimo Mancilla marcó a los 74 minutos el descuento para el poderoso de la montaña. Ocho minutos más tarde, Johan Martínez puso cifras finales al marcador, con el tercer gol para los locales.

En el primer duelo del sábado, el Deportivo Pereira empató a cero goles ante el Fortaleza en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda.

Posteriormente, en Villavicencio, Llaneros igualó a un gol con el Bucaramanga. Carlos Cortés Barreiro puso en ventaja a los locales a los 32 minutos del primer tiempo. Luego, a los 43, Luciano Pons decretó el 1-1.

América, por su parte, derrotó a domicilio al Boyacá Chicó 1-0, con gol de Jhon Palacios.

Los partidos del viernes

El viernes la fecha arrancó con el duelo entre el Internacional de Bogotá y el Cúcuta Deportivo, que finalizó con victoria 2-1 del tercer equipo de la capital del país.

Luifer Hernández marcó el 1-0 para el onceno motilón a los 19 minutos. Dereck Moncada, al término del primer tiempo, igualó el encuentro. Ya en el segundo parte Facundo Boné marcó el segundo para el Inter.

En el otro encuentro del viernes, el Deportes Tolima venció 2-0 a Alianza Valledupar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Juan Pablo Torres y Yhorman Hurtado anotaron los tantos del actual subcampeón colombiano.