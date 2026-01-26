Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

No cesa la horrible noche en Millonarios. Partido tras partido la molestia se hace más grande, luego de ver que ante ningún rival se logra ganar; en el debut con Atlético Bucaramanga fue derrota y en la noche del domingo también caída ante Junior de Barranquilla, en Bogotá.

Esos resultados adversos han generado que se ejecute una presión más fuerte para la salida de Hernán Torres, quien acumula una serie de números que no le dan las credenciales para ser mantenido allí.

Imagen del compromiso entre Millonarios y Junior de Barranquilla por la fecha 2 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Lina Gasca / Colprensa

Durante este lunes uno que habló del presente de los azules fue Carlos Antonio Vélez. Para el periodista, la nueva caída del embajador es una consecuencia de malas decisiones, que tienen a un nombre como el directo responsable del mal arranque de 2026.

A quien hace referencia Vélez es a Ricardo ‘Gato’ Pérez, quien, aunque ya se haya dicho que dejó su cargo de director deportivo, pareciera seguir ligado de alguna forma y afectaría de cierta forma el presente de Millonarios.

Para el periodista y crítico de la gestión que se viene haciendo, las contrataciones son : “medio pelo. Mucha plata en bisuterías”.

Ⓜ️ "Millonarios tiene mucho jugador de medio pelo" @velezfutbol en Palabras Mayores. pic.twitter.com/iLRMJ17t9f — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 26, 2026

Sobre el que a su parecer es el gran problema, terminó por apuntar: “Necesita destetarse del ‘Gato’ Pérez, pero parece que le sigue hablando a los máximos accionistas del club”.

“En gran parte es el responsable de todo lo que ha pasado en la institución, sobre todo en la contratación de jugadores. Un verdadero fracaso…”, le lanzó sin contemplación a Pérez.

A su vez, a la hora de referirse a la idea de juego del equipo bogotano, este no evidencia trabajo de la mano de Hernán Torres: “Millonarios no juega a nada. Un equipo pobre”.

Justamente luego de mencionar al actual DT, también dio visibilidad a quién sería el reemplazo. Un nombre dio a conocer, diferente al de Ariel Holan, quien también parece estar en la lista de los opcionados.

“Se le están acabando los tiempos al profe Torres y hay una posibilidad que me parece buena. Gustavo Álvarez, parece el candidato más importante”, fue como ventiló otro nombre para la escuadra azul.

El Campín gritó ‘fuera Torres’

Hernán Torres está en la cuerda floja luego de no haber podido ganar en dos fechas jugadas de Liga BetPlay 2026-I. El estadio El Campín le hizo sentir la molestia al gritarle ‘fuera Torres’.

Ante esto, en rueda de prensa, el estratega respondió y no se sintió presionado: “Yo he trabajado mucho en el fútbol y no voy a dejar de ser perseverante en un equipo que quiero tanto como Millonarios. Uno entiende a la gente y siempre se apunta hacia el técnico y lo asumo con responsabilidad, pero nunca me he vencido; sé que hay un grupo humano que se está compenetrando”.

Hernán Torres hablando en rueda de prensa junto a Mackalister SIlva Foto: Dimayor

Sobre una posible decisión de irse por iniciativa propia, el técnico no abrió la puerta a esto: “Estoy trabajando, estoy dando lo mejor de mí, no puedo quejarme del trabajo del grupo. Nunca me rindo y sigo luchando porque confío en mi trabajo”.

En la próxima jornada (fecha 3), el elenco azul irá a visitar al Deportivo Pasto. Dicho juego será el miércoles, 28 de enero, desde las 8:30 p. m.