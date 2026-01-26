Deportes

Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

La dirigencia del conjunto embajador no se rinde en su deseo de contar con el capitán de la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

26 de enero de 2026, 1:58 p. m.
James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo.
James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo. Foto: Getty Images

En medio de una crisis de resultados que podría cobrar la cabeza de Hernán Torres, la junta directiva de Millonarios adelanta negociaciones para la contratación de James Rodríguez.

El periodista Julio Sánchez Cristo destapó detalles sobre la primera oferta que le presentaron al volante cucuteño. “Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas”, informó.

Millonarios sabe que es un acuerdo complicado, sin embargo, apela a la misma estrategia que aplicó para traer a Radamel Falcao García: una alianza con patrocinadores.

Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

“Millonarios está haciendo un esfuerzo para compensar el tema patrimonial. La cifra que pidió también Millonarios ya la redondeó, entonces James decide, ya es decisión de él”, indicó Sánchez Cristo.

Deportes

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Deportes

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

Deportes

Periodista viajó a la casa de Michael Schumacher: contó cómo vive y su estado de salud actual

Deportes

DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

Deportes

Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

Deportes

Definidos los dos equipos que disputarán el Super Bowl 2026: jugador colombiano se lució

Deportes

Actualización sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: el director deportivo dio pistas

Deportes

Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

Deportes

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

Más allá de lo económico, al capitán de la Selección Colombia le ofrecen continuidad y protagonismo durante todo el semestre. “Le están seduciendo con una idea buena. James va a tener su último Mundial, en donde va a brillar muchísimo. Será un gran Mundial y qué mejor que estar a la altura de México, que es la altura de Bogotá”, afirmó.

Semana crucial para James-Millonarios

Ahora la dirigencia de Millonarios espera la respuesta de James Rodríguez, quien tenía como prioridad quedarse en el exterior. El problema es que no le han llegado ofertas lo suficientemente buenas como para convencerlo de dar el ‘sí’.

De hecho, el cuadro embajador ya lo había intentado a principios de mes. No obstante, la respuesta del jugador fue negativa porque esperaba elegir un nuevo rumbo con Estados Unidos como prioridad.

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

Pero los días han pasado y James no consigue equipo, mientras tiene la presión de Néstor Lorenzo en sus espaldas. El técnico de la Selección Colombia dejó claro que solo va a convocar jugadores que tengan continuidad a nivel de clubes, algo que le ha costado al ‘10′ en los últimos años.

En Club León duró un año completo, pero terminó saliendo por el alto salario que cobra y las dudas sobre el proyecto deportivo que recomenzó hace poco con la llegada de Ignacio ‘Nacho’ Ambriz a la dirección técnica.

Kazán. Junio 24 del 2018. En el Kazán Arena Stadium, la selección Colombia venció 3-0 a la Selección de Polonia partido disputado por el Grupo H. En la foto: James Rodríguez (IZquierda) y Radamel Falcao García (Derecha). (Colprensa - Luis Álvarez)
James Rodríguez abrazando a Falcao García. Foto: Luis Álvarez

Los ‘coqueteos’ de Serpa

En Millonarios ya se daba esa idea por descartada, hasta que Gustavo Serpa anunció que estaban listos para hacerle una oferta y asumir las condiciones del contrato.

“Si a James le interesa, estamos listos”, dijo el representante de los máximos accionistas en una conversación con César Augusto Londoño.

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, se refirió al fichaje de lujo que tiene ilusionados a los hinchas albiazules y no descartó que se pueda dar.

No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso. Antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto”, comentó el dirigente argentino.

Más de Deportes

James Rodríguez apunta a tres cuestiones claves para fichar en su nuevo club

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Carlos Antonio Vélez dio su opinión de la derrota de Millonarios ante Junior en Bogotá

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

GERMANY - JUNE 24: German Pilot Michael Schumacher wins Formula One Grand Prix of Europe In Nurburg, Germany On June 24, 2001-With 2nd Montoya and 3rd Coulthard. (Photo by Jurgen TAP/HOCHZWEI/Gamma-Rapho via Getty Images)

Periodista viajó a la casa de Michael Schumacher: contó cómo vive y su estado de salud actual

Roberto Martínez y James Rodríguez. Enfrentamiento del Mundial 2026 en el Colombia vs. Portugal

DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo.

Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

Hernán Torres hablando en rueda de prensa junto a Mackalister SIlva

Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

DENVER, COLORADO - JANUARY 25: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Definidos los dos equipos que disputarán el Super Bowl 2026: jugador colombiano se lució

Imagen del duelo entre Junior y Millonarios por la Liga BetPlay I 2026.

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras el duelo Millonarios Vs. Junior

Rodri, Semenyo y Marino Hinestroza.

El paso a paso desde el Manchester City que desencadenó el fichaje de Marino Hinestroza en Vasco: sufre Boca

Noticias Destacadas