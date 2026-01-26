Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

En medio de una crisis de resultados que podría cobrar la cabeza de Hernán Torres, la junta directiva de Millonarios adelanta negociaciones para la contratación de James Rodríguez.

El periodista Julio Sánchez Cristo destapó detalles sobre la primera oferta que le presentaron al volante cucuteño. “Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas”, informó.

Millonarios sabe que es un acuerdo complicado, sin embargo, apela a la misma estrategia que aplicó para traer a Radamel Falcao García: una alianza con patrocinadores.

“Millonarios está haciendo un esfuerzo para compensar el tema patrimonial. La cifra que pidió también Millonarios ya la redondeó, entonces James decide, ya es decisión de él”, indicó Sánchez Cristo.

Más allá de lo económico, al capitán de la Selección Colombia le ofrecen continuidad y protagonismo durante todo el semestre. “Le están seduciendo con una idea buena. James va a tener su último Mundial, en donde va a brillar muchísimo. Será un gran Mundial y qué mejor que estar a la altura de México, que es la altura de Bogotá”, afirmó.

Semana crucial para James-Millonarios

Ahora la dirigencia de Millonarios espera la respuesta de James Rodríguez, quien tenía como prioridad quedarse en el exterior. El problema es que no le han llegado ofertas lo suficientemente buenas como para convencerlo de dar el ‘sí’.

De hecho, el cuadro embajador ya lo había intentado a principios de mes. No obstante, la respuesta del jugador fue negativa porque esperaba elegir un nuevo rumbo con Estados Unidos como prioridad.

Pero los días han pasado y James no consigue equipo, mientras tiene la presión de Néstor Lorenzo en sus espaldas. El técnico de la Selección Colombia dejó claro que solo va a convocar jugadores que tengan continuidad a nivel de clubes, algo que le ha costado al ‘10′ en los últimos años.

En Club León duró un año completo, pero terminó saliendo por el alto salario que cobra y las dudas sobre el proyecto deportivo que recomenzó hace poco con la llegada de Ignacio ‘Nacho’ Ambriz a la dirección técnica.

Los ‘coqueteos’ de Serpa

En Millonarios ya se daba esa idea por descartada, hasta que Gustavo Serpa anunció que estaban listos para hacerle una oferta y asumir las condiciones del contrato.

“Si a James le interesa, estamos listos”, dijo el representante de los máximos accionistas en una conversación con César Augusto Londoño.

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, se refirió al fichaje de lujo que tiene ilusionados a los hinchas albiazules y no descartó que se pueda dar.

“No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso. Antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto”, comentó el dirigente argentino.