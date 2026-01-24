¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

Gustavo Serpa, directivo de Millonarios, desató la euforia por unas declaraciones sobre el posible fichaje de James Rodríguez al conjunto embajador.

Aunque Enrique Camacho, presidente del club capitalino, había dicho horas antes que James estaba descartado, la situación dio un giro drástico.

“Si James quiere venir, estamos listos”, fueron las palabras que Serpa le dijo al periodista César Augusto Londoño en una conversación privada que se hizo pública en El Pulso del Fútbol.

La hinchada de Millonarios se volcó a las redes sociales y llenó la última publicación de James Rodríguez con comentarios invitándolo a venir a la Liga BetPlay.

Cabe recordar que Radamel Falcao García acabó de firmar su regreso al cuadro albiazul y sería una carta importante para acercar posturas con el actual capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez abrazando a Falcao García. Foto: Luis Álvarez

El sueldo de James Rodríguez

James Rodríguez está sin equipo desde diciembre y eso facilita la firma con cualquiera de los interesados en ficharlo, pues no hay necesidad de pagar por su fichaje.

El gran obstáculo, que incluso ha perjudicado su llegada a otros clubes del mundo, es el millonario sueldo que se ganaba con el Club León.

De acuerdo a revelaciones de la prensa mexicana, el sueldo de James Rodríguez estaba sobre los 5 millones de dólares por temporada.

En la historia del fútbol profesional colombiano no hay un solo jugador que se haya ganado esa cifra y en Millonarios tampoco contemplan un precio tan alto por el ‘10′.

“Fuentes cercanas a la negociación sugieren que el fichaje se estructuraría bajo un modelo similar al que trajo a Radamel Falcao García al club: una combinación de salario base, bonos por cumplimiento y acuerdos con patrocinadores de alto nivel que ven en James un imán publicitario inigualable”, informó el diario Marca.

El salario base podría rondar los 2.5 millones de dólares, algo similar a lo que Junior de Barranquilla le ofreció cuando estuvieron negociando a principios del año pasado.

Su prioridad es Estados Unidos

Aunque Millonarios haga todos los esfuerzos para contratar a James Rodríguez, el volante cucuteño está cerrado a la idea de continuar en el exterior y todavía no ve con buenos ojos la posibilidad de regresar a Colombia.

Cabe recordar que James debutó con 14 años en el fútbol profesional y lo hizo defendiendo los colores del Envigado FC. En el conjunto naranja duró muy poco, pues le llegó la posibilidad de irse a Argentina antes de cumplir la mayoría de edad y decidió irse a probar suerte en Banfield.

James ha dicho públicamente que le gustaría jugar en el fútbol colombiano, pero ahora mismo tiene a Estados Unidos como prioridad para buscar equipo.

En la MLS han sonado algunos interesados; sin embargo, las ofertas no han terminado de cuajar. Hace unos días estuvo sonando para Columbus Crew y Austin FC, que no han dado novedades al respecto.