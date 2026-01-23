Deportes

Atención, Millonarios: la contundente respuesta que le dio James Rodríguez a Nacional por su fichaje

Oferta presentada de Atlético Nacional y James Rodríguez ya dio su respuesta.

William Horacio Perilla Gamboa

24 de enero de 2026, 2:30 a. m.
James Rodríguez y Atlético Nacional.
James Rodríguez y Atlético Nacional. Foto: Fotos: Getty Images y Colprensa

James Rodríguez enfrenta la recta final hacia el Mundial 2026 y el club en el que jugará comienza a ser la gran incógnita. El volante colombiano se ha dejado ver por estos días en Colombia y los rumores no se han hecho esperar. Que pase un semestre sin jugar no existe en la mente del país futbolero, pues la cita mundialista será vital y bien se sabe que el 10 es el alma de la ‘Tricolor’.

El revuelo es total, sobre todo en los hinchas de Millonarios, que aumentan la ilusión de ver a James Rodríguez vestido de azul. El mismo Gustavo Serpa, más algunos periodistas de renombre en el país como Julio Sánchez Cristo y César Augusto Londoño, aumentan ese deseo y llaman la atención del volante colombiano.

Lo cierto es que James Rodríguez es agente libre y está dispuesto a escuchar ofertas. El volante necesita firmar lo más pronto posible para tener rodaje pensando en el Mundial 2026 y luego de su salida del Club León, con el que no renovó contrato tras no cumplir los objetivos de título con la institución mexicana.

James Rodriguez, wearing number 10, comes off the pitch after the International Friendly soccer match against Australia at Citi Field in Corona, N.Y., on November 18, 2025. (Photo by Gordon Donovan/NurPhoto) (Photo by Gordon Donovan / NurPhoto via AFP)
James Rodríguez jugó su último partido oficial con la Selección Colombia en noviembre. Foto: NurPhoto via AFP

Es uno de los futbolistas más deseados en el mercado de futbolistas libres, pero pasan los días y no se ha podido ubicar. Millonarios intenta dar el gran golpe y unir a Radamel Falcao y James en un mismo equipo, deseo que los hinchas aumenten, pero el 10 estaría viendo otras posibilidades para su carrera.

Nacional ya tuvo respuesta de James Rodríguez

Según el periodista Gabriel Meluk, antes del revuelo de Millonarios, Atlético Nacional intervino a James Rodríguez y su círculo y presentó oferta para poder firmarlo como refuerzo estrella. El club verde recibió una respuesta negativa por parte del jugador por la misma razón: Su deseo, por ahora, es no jugar en Colombia y seguir en el exterior.

“Una cosa es el deseo y otra la decisión. Millos (Millonarios) intentó acercarse a James hace semanas, pero su círculo dijo que no se ve ahora en Colombia. Lo de Serpa con Julito y Cesar es deseo de muchos: ‘Aquí estamos por si quiere’. Me dicen que Nacional lo buscó y recibió igual respuesta", dice Meluk en la red social X.

Pantallazo X: @MelukLeCuenta
Pantallazo X: @MelukLeCuenta Foto: Pantallazo X: @MelukLeCuenta

El capitán de la Selección Colombia está en la recta final hacia el Mundial 2026 y necesita más rodaje y continuidad en un club, que parece no está en Colombia. Las posibilidades en el fútbol colombiano se reducen, básicamente por su deseo de continuar su carrera en el exterior.

