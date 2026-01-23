Revelan una entrevista en Argentina donde James Rodríguez dice ser hincha de Nacional: “Eso es buenísimo”

Deportes

Se desempolva la entrevista de uno de los medios más importantes de Argentina donde James Rodríguez hace una importante confesión con Atlético Nacional de por medio.

23 de enero de 2026, 10:42 p. m.
Foto: Getty Images

Importante revelación de James Rodríguez en el medio deportivo más importante de Argentina. El 10 de la Selección Colombia es muy recordado en el sur del continente luego de darse a conocer en Banfield, club con el que fue campeón en el 2009 de la mano del técnico Julio César Falcioni.

Por esas mismas fechas, James Rodríguez dio una entrevista al Diario Olé. Más exactamente, el registro periodístico se publicó un martes, 18 de noviembre del año 2009, cuando era una de las máximas estrellas del fútbol argentino y brillaba en Banfield. La nota la firman los periodistas Hernán Russo y Eugenia Arfuch.

En sus palabras, James Rodríguez toca varios temas de su vida deportiva y su actualidad en ese momento, sin pensar el montón de gloria que le esperaba en el fútbol europeo y en Selección Colombia. El volante colombiano apenas se mostraba en el fútbol mundial con 17 años de edad. Una de sus primeras respuestas era que le gustaba el reggaetón y el artista Daddy Yankee.

Foto: LatinContent via Getty Images

También confesó que jugaba al Play Station: “Sí, me encanta. Y creo que juego bien. Yo siempre elijo al Real Madrid porque tiene a Kaká y a Cristiano Ronaldo”. Además, dijo ser muy romántico y familiar: “No puedo dar muchos detalles, pero trato de hacer sentir a mi pareja lo más cómoda posible”.

James Rodríguez menciona a Atlético Nacional en Olé

En un párrafo previo a la respuesta, Olé dice que el volante zurdo no se olvida que antes de firmar con Banfield lo pretendía Boca Juniors y cita una frase que había dicho años atrás: “Elegí Banfield porque creo que optan más por los jugadores jóvenes”. Y lanzó la bomba: “Se reconoce hincha de Atlético Nacional de Medellín”.

Medio: Ah, entonces la camiseta verde y blanca de Banfield te cayó justita...

James: “Si, eso es buenísimo. Allá hay muchos hinchas del Nacional con la camiseta de Banfield. Y acá también usan la de Atlético”.

Foto: Pantallazo Olé.

Las palabras de James contrastan con lo que se menciona en diferentes medios y lo que sus propias fotos han mostrado, pues ha lucido prendas del Deportes Tolima, aunque cuentas partidarias de Nacional también han publicado imágenes del 10 con la verde puesta.

Foto: Pantallazo X: @AtlNacional1947

¿James a Millonarios?

También los montajes con la camiseta azul no se han hecho esperar, además de palabras de mismos dirigentes de Millonarios con la idea de intentar el fichaje. Enrique Camacho dijo en días pasados que eso no era posible, pero Serpa cambió las cosas y dice estar listo, según lo que le comentó a César Augusto Londoño.

Momentos de decisiones para James, que estaría entrenando en la sede de Atlético Nacional en Guarne mientras define su futuro. El capitán está en la recha final hacia el Mundial 2026 y necesita rodaje y continuidad en un club. Las posibilidades en el fútbol colombiano comienzan a mostrarse aunque el jugador le da prioridad al exterior.

