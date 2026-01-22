Deportes

Millonarios va por otro fichaje y Camacho habló de James Rodríguez con contundentes palabras: “Siempre hemos querido”

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, habló en Win Sports de Radamel Falcao García y el fichaje de James Rodríguez.

William Horacio Perilla Gamboa

22 de enero de 2026, 10:01 p. m.
James Rodríguez en la Selección Colombia.
James Rodríguez en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Apenas Santa Fe ganó su quinta Superliga y le metió más presión a Millonarios en el palmarés del fútbol colombiano, el presidente Enrique Camacho habló en Win Sports y aclaró varios temas que tienen que ver con la sanción de Radamel Falcao García, el mercado de pases y James Rodríguez.

El momento es de total expectativa en Millonarios y más por el mal comienzo en la Liga Colombia tras perder con Atlético Bucaramanga en el debut. No solo fue el 2-1 en contra, sino que el funcionamiento dejó muchas dudas en la hinchada y el técnico Hernán Torres comienza a estar en duda en el gremio azul. Incluso ya suena el argentino Ariel Holan como su reemplazo.

Camacho se refirió a Radamel Falcao García y la sanción que tiene en el fútbol colombiano. El atacante debe cumplir cuatro partidos como sanción y, al llegar a la mitad del castigo, se podrá aplicar el artículo 42 del Código Disciplinario para que quede habilitado por la mitad de la resolución. Según el dirigente, el próximo 26 de enero presentarán la solicitud ante la Dimayor.

Falcao y James Rodríguez son dos leyendas en la historia de la Selección Colombia.
Falcao y James Rodríguez son dos leyendas en la historia de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Asimismo, se conoció que Santiago Giordana será operado de la rodilla y aún no se ha podido ubicar en otro club. Enrique Camacho también hará uso del cupo restante que tiene para contratar y no será un arquero. Se refirió a James Rodríguez, sus palabras fueron contundentes y aclaró varias dudas en la hinchada.

¿James Rodríguez va a Millonarios?

Enrique Camacho no desconoció el deseo que en Millonarios tienen de tener un jugador a la altura de James Rodríguez y aclaró si es posible hacer el movimiento en este mismo mercado de pases en el FPC, además de las intenciones del club para la temporada 2026.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, busca equipo para 2026.
James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, busca equipo para 2026. Foto: Getty Images

“Pues nosotros siempre hemos querido tener un jugador de la talla de James Rodríguez en el equipo, pero en este momento no estamos trabajando en esa idea”, dijo Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en Win Sports.

Aún es incierto el futuro de James en esta recta final hacia el Mundial 2026. Con el fútbol colombiano lejos de sus posibilidades, también se aleja de la MLS y regresar a México todavía no se ve viable. El nuevo club del 10 es una noticia que esperan con ansias en la Selección Colombia.

Por ahora, James entrena en la sede de Atlético Nacional y se mantiene en forma mientras logra solucionar el tema de su futuro deportivo.

