El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

Santa Fe logró la quinta Superliga en su historia.

22 de enero de 2026, 3:02 a. m.
Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe.
Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Santa Fe calla a sus críticos y le da otra alegría a su hinchada. El León se llena de cualidades en el comienzo de año tras doblegar al Junior y ser ampliamente superior en la Superliga. Con el técnico Pablo Repetto en un nuevo proceso deportivo, el club bogotano no solamente ganó, sino que destruyó a su rival con cuatro goles en la serie. El ‘Tiburón’ en El Campín nunca estuvo cerca ni siquiera de descontar ante la impecable estrategia del local.

La prioridad era la Superliga Betplay y con toda la autoridad posible la pudo conseguir y ya suma cinco en la historia. Este número le sirve a Santa Fe para ser el más ganador en esta competición y único líder en la tabla del palmarés, que le sirve para descontarle a Millonarios y sacarle más ventaja al América de Cali en el ranking del FPC.

En la previa, Junior de Barranquilla era más favorito que Santa Fe ante la expectativa de lo que podía mostrar en la serie con Repetto. En la ida en el Metropolitano de Barranquilla, Hugo Rodallega mostró sus cualidades de líder, no perdió tiempo y e impuso su jerarquía para abrir el marcador tras el error del lateral Jhomier Guerrero. Teófilo Gutiérrez empató y salvó al ‘Tiburón’ (1-1).

Para la vuelta en El Campín, ante más de 25 mil hinchas, nuevamente Hugo Rodallega fue el protagonista y fue el goleador de la Superliga Betplay con doblete. Ewil Murillo abrió el marcador tras un error de Juan Ríos en el mediocampo y en el final, Nahuel Bustos, nueva incorporación para el 2026, aumentó el marcador para un 3-0 en Bogotá y 4-1 en el marcador final.

Golpazo de Santa Fe a Nacional: Lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el FPC con un nuevo título

Santa Fe derrota a Junior y suma un nuevo título a su historia: campeón de Superliga con Rodallega como figura

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Premian árbitro que cometió error: alarmas a pleno para la Superliga entre Santa Fe y Junior

🔴 Santa Fe se proclamó campeón de la SuperLiga 2026: reviva los mejores momentos de la paliza a Junior

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Santa Fe se acerca a Millonarios y saca más ventaja al América

Con la victoria ante Junior, Santa Fe deja atrás a Atlético Nacional, pues el León empataba con el verde de Antioquia con cuatro coronas en esta competición. Ahora, los cardenales aumentan su voz en el fútbol colombiano y dan otro toque de grandeza apenas comenzando un nuevo año.

Pablo Repetto celebra el gol de Ewil Murillo.
Pablo Repetto celebra el gol de Ewil Murillo. Foto: Colprensa

Ser el máximo ganador de la Superliga le permite a Santa Fe llegar a 20 títulos en su historia y ahora está a tres de igualar a Millonarios, sumando todas las competiciones en el FPC y Conmebol. América de Cali se queda con 17, Junior con 15 y Atlético Nacional domina con 37 trofeos.

Palmarés del fútbol colombiano tras el título de Superliga de Santa Fe

  1. Atlético Nacional: 37 títulos (18 Ligas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas)
  2. Millonarios: 22 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte)
  3. Santa Fe: 19 (10 Ligas, 2 Copas Colombia, 5 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank)
  4. América de Cali: 16 (15 Ligas, 1 Merconorte)
  5. Junior de Barranquilla: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)
  6. Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)
  7. Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia)
  8. Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Copa Libertadores)
  9. Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

Noticias Destacadas