A Repetto le mencionaron a Nacional tras la Superliga con Santa Fe y así reaccionó: “Veo injusticias como técnico”

Pablo Repetto llevó muy rápido a Santa Fe a su quinta Superliga y le recordaron a Atlético Nacional. Lanzó picantes palabras.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de enero de 2026, 12:33 a. m.
Atlético Nacional / Pablo Repetto, DT de Santa Fe.
Atlético Nacional / Pablo Repetto, DT de Santa Fe. Foto: Fotos: Colprensa

Santa Fe se llenó de cualidades en el comienzo de año con el técnico Pablo Repetto en un nuevo proceso deportivo y así alcanzó la quinta Superliga en su historia. Era la prioridad para este mes de enero y con toda la autoridad posible la pudo conseguir y ahora aumenta su palmarés en el fútbol colombiano, le saca más ventaja al América de Cali y se acerca a Millonarios.

En la previa, se veía al Junior de Barranquilla con un toque de más superioridad ante la expectativa de lo que podía mostrar Santa Fe en la serie con Repetto. Hubo mucha sorpresa en el partido de vuelta, ya que Pablo logró mostrar una mejor cara, un equipo más ofensivo y rápido que dejó desdibujado al ‘Tiburón’ en la cancha de El Campín.

Tras el 1-1 en Barranquilla, el tiempo fue para la vuelta en El Campín, ante más de 30 mil hinchas de Santa Fe, donde nuevamente Hugo Rodallega fue el protagonista y goleador de la Superliga Betplay con doblete. Antes, Ewil Murillo abrió el marcador tras un error de Juan Ríos en el mediocampo. El primer tiempo fue la muestra perfecta del gran trabajo que adelanta Repetto en el León.

Tridente de capitanes de Independiente Santa Fe alzando la Superliga 2026
Tridente de capitanes de Independiente Santa Fe alzando la Superliga 2026 Foto: Colprensa

La presión alta y el buen estado físico ya eran noticia en Santa Fe en los primeros 45 minutos. Los primeros movimientos de Repetto ya daban sus frutos y el Junior estaba incómodo y sin posibilidad de hacer daño en el arco de Andrés Mosquera. La recuperación rápida de la pelota en el medio aceleraba la intención del local de dominar de principio a fin el compromiso, con el 2-0 a su favor.

A Pablo Repetto le recordaron a Nacional

Ya en el final, el argentino Nahuel Bustos colocó el 3-0 definitivo para alejar dudas y respaldar mucho más el proceso del técnico uruguayo, que ahora se mentaliza para hacer un buen papel en la Liga Betplay y la Copa Libertadores.

Al día siguiente de la coronación, Repetto fue invitado en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y allí dio sus impresiones por la victoria y además recordó su paso por Atlético Nacional. Dijo que sacó lo positivo y negativo de esa experiencia y volvió a citar esas palabras que pronosticaron los títulos de 2024 y 2025 en la casa verde.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe.
Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

“Nacional es una historia pasada. Se saca lo positivo, lo negativo y uno va creciendo. Dije en una entrevista que ese equipo iba a ser campeón. Había jugadores que se estaban poniendo en forma, incluso mencione a Marino Hinestroza, quien solo jugó un partido con nosotros, pero sabíamos lo que iba a ser. Viveros, Morelos y otros salieron campeones. Se les renovó a algunos, otros se vendieron”, Pablo Repetto sobre Nacional en Blu Radio.

“El fútbol tiene esas cosas, uno se ponen en el lugar de los directores técnicos. Veo injusticias como entrenador, las decisiones son para mejorar, decisiones que toman sus jefes, son las reglas, seguir trabajando y mejorando”, puntualizó en Blog Deportivo.

