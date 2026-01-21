Deportes

Santa Fe derrota a Junior y suma un nuevo título a su historia: campeón de Superliga con Rodallega como figura

Con un 4-1 en el marcador global y doblete de Hugo Rodallega en la serie, Santa Fe le ganó al Junior y se queda con la Superliga Betplay.

William Horacio Perilla Gamboa

22 de enero de 2026, 2:34 a. m.
Hugo Rodallega celebrando el 2-0 para Santa Fe ante Junior en la Superliga 2026
Hugo Rodallega celebrando el 2-0 para Santa Fe ante Junior en la Superliga 2026 Foto: @SantaFe

Velocidad, concentración, buen estado físico, sorpresa, presión alta, manejo de tiempos, desespero al rival. Santa Fe se llena de cualidades en el comienzo de año con el técnico Pablo Repetto en un nuevo proceso deportivo. La prioridad era la Superliga Betplay y con toda la autoridad la pudo conseguir y ya suma cinco en la historia.

En la previa, se veía al Junior de Barranquilla con un toque de más de superioridad ante la expectativa de lo que podía mostrar Santa Fe en la serie con Repetto. En la ida en el Metropolitano de Barranquilla, el mismo Hugo Rodallega no perdió tiempo y comenzó a mostrar su jerarquía para abrir el marcador tras el error del lateral Jhomier Guerrero. Teófilo Gutiérrez empató y salvó al ‘Tiburón’.

Para la vuelta en El Campín, ante más de 25 mil hinchas de Santa Fe, nuevamente Hugo Rodallega fue el protagonista y fue el goleador de la Superliga Betplay con doblete. Ewil Murillo abrió el marcador tras un error de Juan Ríos en el mediocampo y cuatro jugadores del local se devoraron a los dos marcadores del visitante, que fueron testigos del remate que venció a Mauro Silveira.

Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026
Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026 Foto: Colprensa

La presión alta y el buen estado físico ya eran noticia en Santa Fe. Los primeros movimientos de Repetto ya daban sus frutos y el Junior ya estaba incómodo y sin posibilidad de hacer daño en el arco de Andrés Mosquera. La recuperación rápida de la pelota en el medio aceleraba la intención del local de dominar de principio a fin el compromiso, con el 1-0 a su favor.

Santa Fe venció al Junior y es campeón de la Superliga

Luego, antes de finalizar el primer tiempo, hubo una falta de costado para que Hugo Rodallega mostrara sus cualidades en la pelota quieta. Cuando todos en el área esperaban el centro, el capitán con el perfil y el borde interno colocó la pelota a media altura en el segundo palo con mucha potencia, que dejó inmóvil al portero Mauro Silveira.

Un golazo que alimenta la voz de líder de Hugo Rodallega en Santa Fe y acerca a Santa Fe a la Superliga. Hugo suma más credenciales a su magistral carrera por el equipo rojo y ocupa páginas en los libros de historia del club bogotano. Casi con 40 años, hace mucha bulla en el fútbol colombiano y ya son dos títulos con el ‘León’, ad portas de la participación en la Copa Libertadores. Nahuel Bustos en la reposición colocó el 3-0 para el club bogotano y El Campín enloqueció.

Santa Fe suma su quinta Superliga en la historia

  1. 2013 contra Millonarios
  2. 2015 contra Atlético Nacional
  3. 2017 contra Independiente Medellín
  4. 2021 contra América de Cali
  5. 2026 contra Junior de Barranquilla

Con la victoria ante Junior, Santa Fe deja atrás a Atlético Nacional, pues el León empataba con el verde de Antioquia con cuatro coronas en esta competición. Los cardenales aumentan su voz en el fútbol colombiano y dan otro toque de grandeza apenas comenzando un nuevo año.

