Deportes

🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Junior, Superliga BetPlay: se define el primer título del FPC en 2026

Santa Fe y Junior de Barranquilla definen la Superliga BetPlay, el primer título del fútbol colombiano en 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de enero de 2026, 8:47 p. m.

Todo está listo. Santa Fe y Junior de Barranquilla definen el primer campeón del fútbol colombiano 2026. En la ida, bogotanos y barranquilleros dejaron un 1-1 en el marcador tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. La vuelta se disputa en El Campín de Bogotá, con más de 20 mil hinchas cardenales.

El partido de vuelta está programado para las 7:30 p. m. de Colombia. Junior de Barranquilla se presenta a la Superliga por ser el campeón en diciembre y Santa Fe por obtener la estrella 11 en junio pasado. La serie se define en la ciudad de Bogotá, tras un pedido del club barranquillero debido a las obras que se harán en el estadio Metropolitano por la final de la Copa Sudamericana 2026.

Minuto a minuto | Superliga BetPlay 2026

Lo que tienes que saber

Deportes

Luis Díaz fue figura en la fecha 7 de Champions League: día de trámite para Bayern Múnich

Deportes

La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

Deportes

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Deportes

Figura de Golden State Warriors se pierde el resto de la temporada de la NBA por dura lesión de ligamento cruzado anterior

Deportes

Oficial la decisión con Luis Díaz en Champions League: nada cambia en Bayern Múnich tras pagar sanción

Deportes

Hernán Torres reaccionó a su posible salida de Millonarios: dio la cara y mandó mensaje

Deportes

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

Deportes

Junior vs. Tolima, el plato fuerte de la Liga BetPlay para este domingo, 18 de enero; Santa Fe y Cali también tendrán acción

Deportes

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Deportes

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

En Vivo

3:55 p.m.
<b> </b>Una de las novedades que anunció Junior en medio de la Superliga fue la renovación de <b>Jermein Peña</b> hasta 2029.
Ver mas
3:45 p.m.
<b> Ya son más de 26 mil hinchas con boleta comprada para el partido de vuelta en El Campín.</b> Aún hay tiempo para que puedan adquirirla, tanto hinchas rojos, como de Junior en el interior del país.
Ver mas
3:30 p.m.
<b> Santa Fe y Junior de Barranquilla ya presentaron sus convocados.</b>
Ver mas
3:15 p.m.
<b></b> Inicia el minuto a minuto de la final de la Superliga 2026.
Ver mas
3:55 p.m.
<b> </b>Una de las novedades que anunció Junior en medio de la Superliga fue la renovación de <b>Jermein Peña</b> hasta 2029.
3:45 p.m.
<b> Ya son más de 26 mil hinchas con boleta comprada para el partido de vuelta en El Campín.</b> Aún hay tiempo para que puedan adquirirla, tanto hinchas rojos, como de Junior en el interior del país.
3:30 p.m.
<b> Santa Fe y Junior de Barranquilla ya presentaron sus convocados.</b>

Junior tiene a Luis Fernando Muriel en la lista, mientras que Lucas Monzón y Teófilo Gutiérrez son las bajas más destacadas.

Oficial Junior de Barranquilla
Oficial Junior de Barranquilla Foto: Oficial Junior de Barranquilla

Santa Fe presenta a Hugo Rodallega como su jugador más destacado. Mosquera Marmolejo da tranquilidad a la hinchada tras su salida en la ida por calambres. Vuelve Jhojan Torres y no aparecen Kilian Toscano y Yeicar Perlaza.

Oficial Santa Fe.
Oficial Santa Fe. Foto: Oficial Santa Fe.
3:15 p.m.
<b></b> Inicia el minuto a minuto de la final de la Superliga 2026.

Luego de los fichajes, salidas, renovaciones, especulaciones y la primera fecha de la Liga BetPlay, es momento de que Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe definan al supercampeón del fútbol colombiano. La vuelta en El Campín es una pincelada de lo que enfrentarán en el semestre antes del Mundial 2026.

¿Cuántas Superligas tiene Santa Fe?

Cuatro títulos, ganados en:

  1. 2013 contra Millonarios
  2. 2015 contra Atlético Nacional
  3. 2017 contra Independiente Medellín
  4. 2021 contra América de Cali.

Junto a Atlético Nacional, son los dos equipos que más han ganado Superligas en Colombia. El verde de Antioquia tiene cuatro también, pero los cardenales podrían convertirse en los más veces campeones si vencen a Junior en esta edición 2026.

Santa Fe campeón de la Superliga 2013.
Santa Fe campeón de la Superliga 2013. Foto: Colprensa/ Luisa González

¿Cuántas Superligas tiene Junior?

Dos, ganadas en:

  1. 2019 contra Deportes Tolima
  2. 2020 contra América de Cali.

Es la oportunidad ideal para que Junior de Barranquilla pueda obtener la tercera Superliga de su historia. Todo se define en la noche del 21 de enero, con Luis Fernando Muriel como su refuerzo estrella para esta temporada.