🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Junior, Superliga BetPlay: se define el primer título del FPC en 2026

Todo está listo. Santa Fe y Junior de Barranquilla definen el primer campeón del fútbol colombiano 2026. En la ida, bogotanos y barranquilleros dejaron un 1-1 en el marcador tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. La vuelta se disputa en El Campín de Bogotá, con más de 20 mil hinchas cardenales.

El partido de vuelta está programado para las 7:30 p. m. de Colombia. Junior de Barranquilla se presenta a la Superliga por ser el campeón en diciembre y Santa Fe por obtener la estrella 11 en junio pasado. La serie se define en la ciudad de Bogotá, tras un pedido del club barranquillero debido a las obras que se harán en el estadio Metropolitano por la final de la Copa Sudamericana 2026.

Minuto a minuto | Superliga BetPlay 2026