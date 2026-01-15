El fichaje que tanto querían, ya está en Barranquilla. Luis Fernando Muriel es nuevo jugador tiburón y este jueves, además de que el rojiblanco jugará la final de ida en Superliga, contra Santa Fe, también presentará al delantero de 34 años con pasado en Selección Colombia.

Ahora sí arranca la temporada 2026, y luego de los fichajes, salidas, renovaciones y especulaciones, es momento de que los futbolistas hablen en la cancha. Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe quieren el primer título del año, y la ida de este jueves es una pincelada de lo que se viene.

La vuelta de la Superliga se jugará el 21 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ese día, Independiente Santa Fe será local y recibirá a Junior en lo que se divisa como un marco imponente. El campeón levantará la copa en la capital de la República.

¿Cuántas Superligas tiene Santa Fe?

Cuatro, ganadas en:

2013 contra Millonarios 2015 contra Atlético Nacional 2017 contra Independiente Medellín 2021 contra América de Cali

Santa Fe campeón de la Superliga 2013. Foto: Colprensa/ Luisa González

Junto a Atlético Nacional, son los dos equipos que más han ganado Superligas. El verde de Antioquia tiene cuatro también, pero los cardenales podrían convertirse en los más veces campeones si vencen a Junior en esta edición 2026.

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

¿Cuántas Superligas tiene Junior?

Dos, ganadas en:

2019 contra Deportes Tolima 2020 contra América de Cali

Junior campeón de la Superliga 2020. Foto: Colprensa - Dimayor

Es la oportunidad ideal para que Junior de Barranquilla pueda obtener la tercera Superliga de toda su historia. El camino arranca este jueves, esperando sacar ventaja contra Santa Fe de local.