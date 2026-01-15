Este jueves, 15 de enero de 2026, se jugará la final de ida de la Superliga BetPlay. La pelota rodará a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con Junior ejerciendo de local y Santa Fe de visitante.
tratándose del primer título del año que en la final enfrenta a los dos campeones ligueros del 2025: Santa Fe, que venció a Medellín en el duelo definitivo del apertura; y Junior, vigente ganador sobre Deportes Tolima.