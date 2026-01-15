Deportes

🔴 EN VIVO | Junior vs. Santa Fe HOY por la Final de la Superliga: repase los convocados

En esta primera final del 2026, en competencias Dimayor, Junior recibe en Barranquilla a Independiente Santa Fe por la ida de la Superliga BetPlay.

Redacción Deportes
15 de enero de 2026, 9:30 p. m.

Este jueves, 15 de enero de 2026, se jugará la final de ida de la Superliga BetPlay. La pelota rodará a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con Junior ejerciendo de local y Santa Fe de visitante.

Siga todas las emociones del juego en SEMANA, tratándose del primer título del año que en la final enfrenta a los dos campeones ligueros del 2025: Santa Fe, que venció a Medellín en el duelo definitivo del apertura; y Junior, vigente ganador sobre Deportes Tolima.

Minuto a minuto

Lo que tienes que saber

En Vivo

5:30 p.m.
Santa Fe va por un buen resultado en Barranquilla

El club posteó su llegada a la arenosa, donde espera sacar un buen resultado de cara a la vuelta en Bogotá.

4:50 p.m.
Momento de repasar los convocados de ambos equipos

Junior:

Santa Fe:

4:00 p.m.
Final de Superliga y... Junior presenta a Luis Fernando Muriel

El fichaje que tanto querían, ya está en Barranquilla. Luis Fernando Muriel es nuevo jugador tiburón y este jueves, además de que el rojiblanco jugará la final de ida en Superliga, contra Santa Fe, también presentará al delantero de 34 años con pasado en Selección Colombia.

Confirmado el número de camiseta que usará Luis Muriel en Junior: el dato se les filtró

Previa de la gran final de Superliga: Junior vs. Santa Fe

Ahora sí arranca la temporada 2026, y luego de los fichajes, salidas, renovaciones y especulaciones, es momento de que los futbolistas hablen en la cancha. Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe quieren el primer título del año, y la ida de este jueves es una pincelada de lo que se viene.

La vuelta de la Superliga se jugará el 21 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ese día, Independiente Santa Fe será local y recibirá a Junior en lo que se divisa como un marco imponente. El campeón levantará la copa en la capital de la República.

¿Cuántas Superligas tiene Santa Fe?

Cuatro, ganadas en:

  1. 2013 contra Millonarios
  2. 2015 contra Atlético Nacional
  3. 2017 contra Independiente Medellín
  4. 2021 contra América de Cali
Santa Fe campeón de la Superliga 2013.
Santa Fe campeón de la Superliga 2013. Foto: Colprensa/ Luisa González

Junto a Atlético Nacional, son los dos equipos que más han ganado Superligas. El verde de Antioquia tiene cuatro también, pero los cardenales podrían convertirse en los más veces campeones si vencen a Junior en esta edición 2026.

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

¿Cuántas Superligas tiene Junior?

Dos, ganadas en:

  1. 2019 contra Deportes Tolima
  2. 2020 contra América de Cali
Junior campeón de la Superliga 2020.
Junior campeón de la Superliga 2020. Foto: Colprensa - Dimayor

Es la oportunidad ideal para que Junior de Barranquilla pueda obtener la tercera Superliga de toda su historia. El camino arranca este jueves, esperando sacar ventaja contra Santa Fe de local.