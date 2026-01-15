Confirmado el número de camiseta que usará Luis Muriel en Junior: el dato se les filtró

Luis Fernando Muriel es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Después de varias semanas negociando, el conjunto tiburón recibió a su hijo pródigo y lo anunció como el flamante fichaje para disputar la Copa Libertadores 2026.

Muriel manifestó desde el año pasado que su deseo era vestir la camiseta rojiblanca, sin embargo, las diferencias económicas casi hacen derrumbar el acuerdo.

Pero las marcas patrocinadoras de Junior pusieron de su parte y lograron el apretón de manos para sumar un nuevo fichaje de lujo a la plantilla dirigida por Alfredo Arias.

Desafortunadamente, Muriel no estará disponible para jugar contra Santa Fe en el partido de ida por la Superlga BetPlay.

El delantero de Santo Tomás (Atlántico) si estará presente en el Estadio Metropolitano, pero para la presentación oficial ante la hinchada. Luego de eso subirá al palco y desde allí presenciará las acciones del compromiso.

Luis Muriel toma la ‘10′

Una de las dudas que tenía la hinchada era sobre el número de camiseta de Luis Fernando Muriel, teniendo en cuenta que la ‘9′ le pertenece a Guillermo Paiva.

Lejos de llegar haciendo exigencias, Muriel se acomodó a los dorsales disponibles y se puso la número ‘10′ que quedó libre por la salida de José Enamorado a Gremio.

Aunque la noticia iba a ser presentada esta noche en el Metropolitano, se filtró horas antes de la Superliga cuando el delantero salió a tomarse fotos con los hinchas y en su peto llevaba el 10 en el pecho.

Muriel se reunió este jueves con el cuerpo técnico de Alfredo Arias y habló sobre las sensaciones que tienen para el proyecto. Junior viene de ser campeón en una contundente final contra Tolima, lo que los deja como favoritos para coronarse campeones ante Santa Fe.

Debut contra Tolima

El debut del nuevo goleador se planea para el día domingo, cuando enfrenten a Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano.

Todo depende de sus primeros entrenamientos y la puesta a punto con el resto de jugadores de la plantilla, incluidos referentes que pasaron por Selección Colombia como Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez o Carlos Bacca.

Junior tiene grandes expectativas de la presente campaña, pues armó un equipo de ensueño para repetir título en la Liga BetPlay y dejar en alto el nombre del país en la Copa Libertadores.

“Vamos a ver un equipo que jamás se va a rendir. Habrá humildad, sacrificio e intentaremos atacar más de lo que defendemos. Junior tiene que ir por el bicampeonato, por la Superliga y luego por la Libertadores, pero no vale de nada prometer si no cumplimos el primer paso”, declaró Arias.

Los otros jugadores que tampoco estarán disponibles para la Superliga son Juan David Ríos y Jean Pestaña, ambos por tema de documentación.