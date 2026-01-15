Deportes

Filtraron la nueva camiseta de Independiente Santa Fe para 2026: hay polémica por las mangas

Aunque el lanzamiento oficial estaba pensado para el próximo viernes, la hinchada ya pudo conocer los primeros detalles.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

15 de enero de 2026, 1:47 p. m.
Independiente Santa Fe estrenará camiseta en los próximos días.
Independiente Santa Fe estrenará camiseta en los próximos días. Foto: Colprensa // @AndrsStevenSal1

Se reveló uno de los secretos mejor guardados por la dirigencia de Independiente Santa Fe. Faltando pocas horas para disputar la Superliga contra el Junior de Barranquilla, se filtró un video de la nueva camiseta para la temporada 2026.

FILA decidió mantener los colores tradicionales del conjunto cardenal, sin embargo, se la jugó con un cambio sustancial en el diseño de las mangas.

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Este año habría menor presencia de color blanco en los brazos, algo que dividió opiniones entre los hinchas más pegados a lo tradicional.

Y es que Santa Fe se diferencia del América de Cali porque sus mangas suelen ser totalmente blancas, al igual que la pantaloneta y las medias.

Deportes

La reacción de Gerard Piqué al papelón del Real Madrid en Copa del Rey: se cargó a Arbeloa

Deportes

Manuel Neuer se rinde a los pies de Luis Díaz: la confesión del arquero es viral en Alemania

Deportes

Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Deportes

Riquelme dio su veredicto por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors: así reaccionó

Deportes

Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 es noticia: Fifa hizo un último anuncio que retumba

Deportes

Así se escuchó el agónico gol de Albacete al Real Madrid: en directo y con sonido ambiente

Deportes

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

Deportes

Junior vs. Santa Fe: hora exacta y dónde ver en vivo la final (ida) de la Superliga 2026

Deportes

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

Deportes

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Sin embargo, este año el color rojo se tomó esa zona de la prenda y solo contrasta con una pequeña franja.

Entre otros detalles de la nueva camiseta está el cuello: Santa Fe tendrá un diseño más elegante que a muchos les recordó los uniformes del Arsenal (Inglaterra) a principios de la década pasada.

El lanzamiento oficial de la indumentaria estaba presupuestado para el viernes 16 de enero, antes del primer partido de local por la Liga BetPlay, sin embargo, se filtraron los primeros detalles y la prenda ya no será un secreto para los hinchas.

Independiente Santa Fe no jugará con su nueva camiseta contra Junior en Barranquilla. Al jugar en condición de visitante, usarán el uniforme gris que se presentó el año pasado como conmemoración a una década de la Copa Sudamericana de 2015.

Imagen del último encuentro entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe por la Liga Colombiana.
Imagen del último encuentro entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe por la Liga Colombiana. Foto: Jairo Cassiani / Colprensa

El equipo de Pablo Repetto solo jugó un amistoso en la pretemporada y probará a varios de sus refuerzos en el Estadio Metropolitano.

Santa Fe ha ganado cuatro veces la Superliga y nunca ha perdido una final de este torneo. El León se coronó como supercampeón en los años 2013, 2015, 2017 y 2020.

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

Inicia la ‘era Repetto’

Repetto espera empezar con pie derecho, sacando un resultado positivo en Barranquilla. “No es casualidad que hoy estemos en una final. Vamos a defender con todo lo que lograron estos jugadores y tratar de disfrutar, con la responsabilidad de saber que no fue fácil llegar hasta acá“, declaró.

El estratega uruguayo llegó a finales del año pasado, pero apenas dirigió sus primeros entrenamientos a finales de diciembre. La hinchada no está contenta con los fichajes que se contrataron este semestre, sin embargo, esperan con ansias sumar otro título a su palmarés.

“Vamos a buscar el resultado acá, sabiendo que queremos llegar a Bogotá con la serie abierta”, indicó.

Junior parte como favorito por su reciente título de liga, sin embargo, todo se decidirá en la cancha. “Junior es el mejor equipo del presente porque viene de ser campeón, pero nosotros tenemos jugadores de jerarquía y no estamos en esta final por casualidad”, insistió.

Más de Deportes

Gerard Piqué se burló de la caída del Real Madrid ante el modesto Albacete en Copa del Rey

La reacción de Gerard Piqué al papelón del Real Madrid en Copa del Rey: se cargó a Arbeloa

Manuel Neuer está contento con el desempeño de Luis Díaz.

Manuel Neuer se rinde a los pies de Luis Díaz: la confesión del arquero es viral en Alemania

Plantel del Bayern Múnich tras la victoria con Colonia en Bundesliga

Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Juan Román Riquelme habló sobre las condiciones de Marino Hinestroza.

Riquelme dio su veredicto por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors: así reaccionó

Colombia vs. Portugal es el partido de mayor demanda de boletería, por encima de la final del Mundial 2026

Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 es noticia: Fifa hizo un último anuncio que retumba

Independiente Santa Fe estrenará camiseta en los próximos días.

Filtraron la nueva camiseta de Independiente Santa Fe para 2026: hay polémica por las mangas

ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Jefte Betancor of Albacete Balompie celebrates after scoring his team's third goal during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompié and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Así se escuchó el agónico gol de Albacete al Real Madrid: en directo y con sonido ambiente

José Mourinho actualizó la situación física de Richard Ríos.

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe en el Metropolitano.

Junior vs. Santa Fe: hora exacta y dónde ver en vivo la final (ida) de la Superliga 2026

FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

Noticias Destacadas