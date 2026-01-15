Filtraron la nueva camiseta de Independiente Santa Fe para 2026: hay polémica por las mangas

Se reveló uno de los secretos mejor guardados por la dirigencia de Independiente Santa Fe. Faltando pocas horas para disputar la Superliga contra el Junior de Barranquilla, se filtró un video de la nueva camiseta para la temporada 2026.

FILA decidió mantener los colores tradicionales del conjunto cardenal, sin embargo, se la jugó con un cambio sustancial en el diseño de las mangas.

Este año habría menor presencia de color blanco en los brazos, algo que dividió opiniones entre los hinchas más pegados a lo tradicional.

Y es que Santa Fe se diferencia del América de Cali porque sus mangas suelen ser totalmente blancas, al igual que la pantaloneta y las medias.

Sin embargo, este año el color rojo se tomó esa zona de la prenda y solo contrasta con una pequeña franja.

Entre otros detalles de la nueva camiseta está el cuello: Santa Fe tendrá un diseño más elegante que a muchos les recordó los uniformes del Arsenal (Inglaterra) a principios de la década pasada.

El lanzamiento oficial de la indumentaria estaba presupuestado para el viernes 16 de enero, antes del primer partido de local por la Liga BetPlay, sin embargo, se filtraron los primeros detalles y la prenda ya no será un secreto para los hinchas.

Independiente Santa Fe no jugará con su nueva camiseta contra Junior en Barranquilla. Al jugar en condición de visitante, usarán el uniforme gris que se presentó el año pasado como conmemoración a una década de la Copa Sudamericana de 2015.

Imagen del último encuentro entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe por la Liga Colombiana. Foto: Jairo Cassiani / Colprensa

El equipo de Pablo Repetto solo jugó un amistoso en la pretemporada y probará a varios de sus refuerzos en el Estadio Metropolitano.

Santa Fe ha ganado cuatro veces la Superliga y nunca ha perdido una final de este torneo. El León se coronó como supercampeón en los años 2013, 2015, 2017 y 2020.

Inicia la ‘era Repetto’

Repetto espera empezar con pie derecho, sacando un resultado positivo en Barranquilla. “No es casualidad que hoy estemos en una final. Vamos a defender con todo lo que lograron estos jugadores y tratar de disfrutar, con la responsabilidad de saber que no fue fácil llegar hasta acá“, declaró.

El estratega uruguayo llegó a finales del año pasado, pero apenas dirigió sus primeros entrenamientos a finales de diciembre. La hinchada no está contenta con los fichajes que se contrataron este semestre, sin embargo, esperan con ansias sumar otro título a su palmarés.

“Vamos a buscar el resultado acá, sabiendo que queremos llegar a Bogotá con la serie abierta”, indicó.

Junior parte como favorito por su reciente título de liga, sin embargo, todo se decidirá en la cancha. “Junior es el mejor equipo del presente porque viene de ser campeón, pero nosotros tenemos jugadores de jerarquía y no estamos en esta final por casualidad”, insistió.