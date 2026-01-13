Giro inesperado: resistido en Millonarios se va a Santa Fe y cae parado al firmar un megacontrato

Negocios inexplicables y el que está por ejecutar Independiente Santa Fe, el cual aparecerá como salvación para un jugador resistido en Millonarios al que le apostará para ser refuerzo en Copa Libertadores 2026.

En la mañana de este martes, 13 de enero, la información surgió a través de periodistas deportivos de renombre, entre esos, Mariano Olsen.

Este argentino avisó de una bomba, y posteriormente fue que dio a conocer lo que estaba a nada de ser un hecho: “Edwin Mosquera (24) firmará contrato con Santa Fe por cuatro años”.

Edwin Mosquera, exjugador de Atlanta de la MLS Foto: Getty Images

Dicho movimiento de los cardenales es sorpresivo, dado que bajo la gestión de Eduardo Méndez pocos son los jugadores que se compran, y menos, por tan largo tiempo.

“El club adquirió sus derechos deportivos a Atlanta United”, añade Olsen al movimiento que hizo Santa Fe.

En el cuadro azul parecía que las cosas no marchaban como se esperaba, y por eso “el extremo rescindió de manera anticipada su contrato de préstamo con Millonarios, el cual vencía el 30 de junio”.

Este delantero sería, en principio, el gran reemplazo de los leones para Harold Santiago Mosquera, quien salió del elenco rojo con rumbo a Cerro Porteño, de Paraguay, donde es dirigido por Jorge Bava, junto al que salió campeón en 2025-I.

“Shirra” como también se le conoce al atacante, fue uno de los más criticados de Millonarios durante el año pasado. A pesar de las múltiples oportunidades dadas, no se le vio acoplarse de la manera correcta al equipo en el que era dirigido por Hernán Torres.

Salida de última hora en Millonarios: no continúa para 2026 y se va a jugar con Botafogo

Mosquera es el segundo jugador en el actual mercado que pasa de un equipo a otro. Helibelton Palacios también se liberó hace unas semanas del azul y tuvo la oportunidad de ser sumado a Independiente Santa Fe, quien prepara con estos nombres y algunos otros la participación en Copa Libertadores.

Eduardo Méndez, ambicioso

Aunque por sus declaraciones el directivo se muestra deseoso de jugar y “ganar en donde compitamos”, a la afición le sigue pareciendo incierto lo que pueda ser la participación del equipo en un trofeo de tanta exigencia como la Libertadores.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe Foto: Prensa Santa Fe

Méndez defiende su gestión diciendo que se conservó en la nómina a Hugo Rodallega, Daniel Torres, Emanuel Olivera, entre otros.

Sobre más nombres a incorporar en los próximos días, este anticipó, sin revelar su identidad, que esperan sean unos cuantos más: “Deben estar por llegar 4-3 jugadores”.

De Mosquera, que es un auténtico bombazo el cual no parecería caer bien entre la afición, el presidente Méndez confirmó: “Está en exámenes médicos. Es lo que tengo entendido”.

Adicional, en su conversación con Win Sports, dio a conocer que gestionan la llegada de un extranjero que podría ser: “Marcador central o extremo”.

Hasta la fecha, Santa Fe ha dado a conocer dos refuerzos extranjeros y otros dos nacionales. Uno que también fue presentado era Yerson Candelo, pero luego se supo que lo echaron para atrás.

Lista de fichajes confirmados de Independiente Santa Fe para 2026: