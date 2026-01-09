Deportes

El refuerzo de Santa Fe por el que Manchester City pagó 6.5 millones de euros: Gallardo lo quiso en River

Girona y São Paulo también tuvieron en sus filas al jugador, que ahora espera brillar con Independiente Santa Fe.

Redacción Deportes
9 de enero de 2026, 10:00 p. m.
Refuerzo de Santa Fe para 2026 fue adquirido por el Manchester City, en 2020, por 6.5 millones de euros.
Refuerzo de Santa Fe para 2026 fue adquirido por el Manchester City, en 2020, por 6.5 millones de euros. Foto: AFP y escudo oficial Manchester City (montaje: SEMANA).

Independiente Santa Fe sigue anunciando refuerzos de cara a la Liga BetPlay y la Copa Libertadores. En la tarde del 8 de enero de 2026, oficializó al delantero argentino Nahuel Bustos, quien llegó en condición de préstamo, hasta diciembre, desde Talleres de Córdoba.

Pero muchos desconocen la trayectoria de Bustos, quien con 27 años puede presumir que Manchester City pagó por él aproximadamente 6.5 millones de euros en 2020. Además, tuvo pasos por el fútbol de España y Brasil, sumado a su natal Argentina.

Cuando Manchester City pagó 6.5 millones de euros por Nahuel Bustos

Para otubre de 2020, y con pasos por Argentina y México, Nahuel Bustos despertó el interés del Girona de España. De hecho, la prensa deportiva reveló que Manchester City adquirió parte de su ficha, a Talleres de Córdoba, por 6.5 millones de euros. Entonces, el City desembolsó el dinero por Bustos y lo cedió al Girona. Cabe recordar que estos dos clubes hacen parte del City Group desde 2017.

Casi dos años en Girona, hasta junio de 2022, y Nahuel Bustos pasó a otra cesión, pero con São Paulo. Por aquel entonces, aún pertenecía al Manchester City.

Pocos meses en São Paulo, hasta diciembre de ese 2022, y en enero de 2023 Manchester City lo cedió a Talleres. Ya a mediados de ese mismo 2023 se acababa la cesión con el elenco argentino, pero se acabó quedando con Bustos. Es decir, los citizens lo compraron, pero nunca jugó allí.

Así lo reportó Talleres el 30 de junio de 2023: “Después de analizar distintas opciones concretas en ligas internacionales, Nahuel Bustos eligió a Talleres de Córdoba para la continuidad de su carrera como jugador profesional".

Además de los clubes, Nahuel Bustos también integró procesos inferiores en la Selección de Argentina.
Además de los clubes, Nahuel Bustos también integró procesos inferiores en la Selección de Argentina. Foto: Getty Images

A finales de 2024 tuvo un breve paso por San Lorenzo, pero finalmente regresó a Talleres de Córdoba y ahí se venía desempeñando. Ahora, Independiente Santa Fe espera sacarle el mayor potencial que pueda en este año de préstamo.

Marcelo Gallardo quiso llevar a Nahuel Bustos a River Plate

Así lo registró la prensa en enero de 2022. De hecho, no solo River Plate con Marcelo Gallardo a la cabeza, también parece que Boca Juniors lo siguió de cerca, por aquel entonces, y deseaban al delantero como refuerzo. Al final, no pasó.

“El primer mercado de Jorge Brito como Presidente de River sigue en llamas, y ante la posibilidad de que Juanfer Quintero llegue en calidad de libre, el nuevo mandamás pondría el dinero en otro futbolista: Nahuel Bustos. El Millonario ofrecerá 2,5 millones de dólares por el 50% de su pase”, reseñó Goal.

Marcelo Gallardo le puso el ojo a Nahuel Bustos para llevárselo a River Plate en 2022.
Marcelo Gallardo le puso el ojo a Nahuel Bustos para llevárselo a River Plate en 2022. Foto: Getty Images

Y añadieron: “El delantero conformó la dupla con Dayro Moreno y logró trascendencia nacional primero al convertir el gol del triunfo en el Monumental ante el Millonario y luego con aquel toque por arriba del Arias en el intenso 3-3 con Racing en Córdoba. Pero esos fueron apenas dos tantos que resumen su calidad distintiva por sobre la media del fútbol argentino”.

