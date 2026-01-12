Salida de última hora en Millonarios: no continúa para 2026 y se va a jugar con Botafogo

Millonarios tuvo su primer partido del año contra River Plate en el Gran Parque Central. El conjunto embajador cayó por la mínima diferencia (1-0), aunque dejó buenas sensaciones para lo que viene esta semana en La Bombonera contra Boca Juniors, en el homenaje póstumo a Miguel Ángel Russo.

Mientras el equipo jugaba contra River en territorio uruguayo, la dirigencia estaba adelantando negociaciones para la salida del canterano Jhoan Hernández al fútbol del extranjero.

De acuerdo a Lance, todo está listo para que Hernández se incorpore como nuevo jugador de Botafogo para 2026. “El jugador llega cedido hasta final de temporada con opción de compra”, informaron.

"Jhoan Hernández llega inicialmente para el equipo sub-20, pero con altas posibilidades de integrarse rápidamente al grupo principal. El joven ha sido convocado a las selecciones juveniles de Colombia y acumula 22 partidos con el primer equipo de Millonarios", indicó el periodista Bernardo Pinho.

Aunque en algún momento fue titular bajo las órdenes de Alberto Gamero, el lateral chocoano perdió brillo por las lesiones y este año no entraba en los planes de Hernán Torres al tener solo 25 cupos disponibles para inscribir ante la Dimayor.

Sin opción de sumar minutos en Millonarios, el defensor de 19 años irá a probar suerte lejos de casa y espera que esta experiencia le sirva para retomar el rumbo que parecía tener cuando dio el salto al profesionalismo.

“El Botafogo busca en el mercado de fichajes a un jugador que pueda jugar por la banda izquierda, para ampliar las opciones del entrenador argentino Martín Anselmi, recién llegado al club. Jhoan encajaba en el perfil deseado según las búsquedas realizadas por el departamento de análisis de mercado de la SAF”, explicó Lance.

Jhoan Hernández tiene un valor de mercado de 150.000 euros, según Transfermarkt, e hizo parte del proceso de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial disputado el año pasado.

Lamentablemente, una fractura en el pie le frenó en seco su formación como profesional e hizo que perdiera el lugar en el primer equipo de Millonarios.

Pero su rendimiento fue bueno durante los 22 partidos que jugó en el conjunto embajador y esa es la principal razón por la que Botafogo tocó la puerta para ficharlo en condición de préstamo. Ahora solo le queda viajar a Brasil y sumarse a los trabajos de pretemporada con el plante de juveniles.

No se descarta que Jhoan Hernández pueda debutar en el Brasileirão, aunque es una tarea difícil teniendo en cuenta que el titular es Alex Telles, jugador con experiencia en clubes importantes del mundo como Inter de Milán, Porto, Manchester United y Sevilla.