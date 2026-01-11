Prográmese para la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026: Dimayor anunció los horarios oficiales

El fútbol profesional colombiano ya tiene todo confirmado para su arranque en 2026. La Liga BetPlay iniciará el próximo viernes, 16 de enero, con el partido del Deportivo Pereira vs. Llaneros, en el Estadio Centenario de Armenia.

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

La primera jornada irá hasta el lunes 19 de enero y contará con algunos partidos atractivos, como la reedición de la final de Junior vs. Deportes Tolima o la visita de Millonarios al Atlético Bucaramanga, en el Estadio Américo Montanini.

Dimayor no solo publicó la programación para la fecha inaugural, sino también para las 19 jornadas del ‘todos contra todos’, utilizando el mismo algoritmo que se empezó a usar en el 2025.

Aunque el calendario está sujeto a cambios por situaciones de fuerza mayor, los hinchas pueden programarse desde ya para ver al equipo de sus amores en el campeonato local.

Cabe recordar que este semestre hay muchos compromisos internacionales con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por lo que el calendario se tuvo que ajustar. Sumado a eso, Dimayor debe terminar el torneo lo antes posible para que los jugadores se encuentren en vacaciones durante el Mundial 2026.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I

Viernes 16 de enero

Deportivo Pereira vs. Llaneros - 6:20 p. m.

Fortaleza vs. Alianza FC - 8:30 p. m.

Sábado 17 de enero

América de Cali vs. Internacional de Bogotá - 4:10 p. m.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó - 6:20 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC - 8:30 p. m.

Domingo 18 de enero

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín - 2:00 p. m.

Jaguares vs. Deportivo Cali - 4:10 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima - 6:20 p. m.

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas - 8:30 p. m.

Lunes 19 de enero

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas - 4:10 p. m.

Trofeo de la Liga BetPlay Foto: Mariano Vimos

Todos los partidos serán transmitidos en exclusiva por Win Sports +, canal por suscripción que cuenta con los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano para todo el año.

Dimayor tardó en confirmar los horarios por la situación entre Águilas Doradas y la alcaldía de Rionegro. El conjunto antioqueño todavía no ha recibido los permisos para usar el Estadio Alberto Grisales y tendrá que buscar dónde disputar sus partidos en condición de local.

Águilas debuta como visitante en la primera fecha, sin embargo, para la segunda jornada recibe al Deportivo Pasto y todavía no sabe donde se hará ese compromiso.

Una de las opciones es el Polideportivo Sur de Envigado o el Atanasio Girardot de Medellín, pero la esperanza es llegar a un acuerdo con el municipio para poder usar sus habituales instalaciones.