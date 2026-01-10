Deportes

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

El cuadro verdolaga debe ajustar su nómina para cumplir con los 25 cupos disponibles en la planilla de Dimayor.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de enero de 2026, 2:53 p. m.
Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional
Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional Foto: David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional es uno de los clubes más perjudicados por la nueva norma aprobada en la asamblea de Dimayor. Este año solo habrá 25 cupos disponibles, lo que implica que varios jugadores deberán salir en condición de préstamo o venta.

A falta de pocos días para que inicie el campeonato, Atlético Nacional tiene 30 futbolistas en su plantilla y todavía le falta un nuevo delantero para reemplazar a Facundo Batista.

Wilmar Barrios habló sobre su regreso al fútbol colombiano: tocó el tema de Atlético Nacional

Eso quiere decir que necesita acortar el grupo a 24 jugadores, una tarea complicada para el cuerpo técnico de Diego Arias.

Aunque no es una decisión sencilla, Atlético Nacional ya tiene una idea de los jugadores a los que les busca equipo para que se vayan a sumar minutos.

Según el periodista Mauricio Agudelo, corresponsal de Win Sports en Medellín, estos son los llamados a salir en el presente mercado de fichajes:

  • Luis Marquínez (arquero)
  • Andrés Salazar (lateral izquierdo)
  • Royer Caicedo (defensor central)
  • Luis Miguel Landázuri (volante)
  • Emilio Aristizabal (delantero)
  • Jayder Asprilla (delantero)

En ese orden de ideas, Atlético Nacional no traería un refuerzo de peso para reemplazar a Marino Hinestroza y se quedaría con Nicolás Rodríguez como el titular por la banda derecha.

Dairo Asprilla recibió algunas ofertas en diciembre, pero ahora mismo no tiene una opción concreta para abandonar el equipo y su contrato se vence a mediados de 2026.

En algún momento se habló de Santiago Arias como fichaje de lujo para la banda derecha; sin embargo, Andrés Felipe Román continúa en los planes de Diego Arias y no se hará un movimiento en ese sentido.

La decisión de la junta directiva de Atlético Nacional fue mantener la mayor parte de la nómina y reforzarse en posiciones puntuales donde hubo bajas sensibles.

El verde paisa tendría una nómina nutrida de talento para disputar la próxima temporada; sin embargo, la norma aprobada por Dimayor hace obligatorio que le busquen equipo a varios de sus canteranos.

Las opciones de Marquínez y Asprilla

Entre esa lista de sentenciados hay dos casos que ya tienen algo adelantado para irse. El arquero Luis Marquínez tiene una oferta para irse a préstamo a Águilas Doradas, equipo que busca reemplazo tras la salida del venezolano Wuilker Faríñez.

Marquínez lleva un par de años esperando por ser titular en Nacional; sin embargo, la reciente llegada de Kevin Cataño le puso más difíciles las cosas.

Luis Marquinez, arquero de la Selección Colombia figura con Israel
Luis Marquinez, arquero con proceso de Selección Colombia Foto: Getty

Jayder Asprilla, otro de los talentos revelación en el torneo BetPlay, podría irse al fútbol europeo. El FK Sarajevo de Bosnia estuvo en contacto con Nacional para discutir las condiciones para el fichaje del jugador de 22 años.

Aunque el negocio no ha avanzado como se espera, la opción sigue latente y podría reventar en cualquier momento.

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

