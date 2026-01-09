Deportes

Wilmar Barrios habló sobre su regreso al fútbol colombiano: tocó el tema de Atlético Nacional

El volante cartagenero se encuentra por estos días de vacaciones en Colombia y aprovechó para responder la pregunta del millón.

Sebastián Clavijo García

9 de enero de 2026, 3:05 p. m.
Wilmar Barrios negó contactos con la dirigencia de Atlético Nacional.
Wilmar Barrios negó contactos con la dirigencia de Atlético Nacional. Foto: Getty Images // Atlético Nacional

Wilmar Barrios se ha convertido en una obsesión para la hinchada de Atlético Nacional. Tras el título de la Copa BetPlay, Jorman Campuzano le hizo la invitación pública para unirse al cuadro verdolaga y armar un mediocampo de lujo.

Días después, Marlos Moreno echó leña al fuego diciendo que Barrios podría ser “el regalo de navidad” para toda la afición.

Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

“He escuchado comentarios, he sabido que él tiene interés de venir aquí a Atlético Nacional y obviamente sabemos el jugadorazo que es Wilmar Barrios, lo que nos puede aportar en Atlético Nacional, por eso sin pensarlo lo comento”, fueron las palabras de Marlos en Win Sports.

Aunque el volante cartagenero nunca jugó con la camiseta de Nacional, habría cierta afinidad para cumplir ese deseo en el futuro y mucho más con la presencia de varios amigos que conoció cuando era habitual convocado a la Selección Colombia.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - 2025/10/26: Wilmar Enrique Barrios Teran, known as Wilmar Barrios (5) of Zenit seen during the Russian Premier League football match between Zenit Saint Petersburg and Dynamo Moscow at Gazprom Arena. Final score; Zenit 2:1 Dynamo. (Photo by Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Wilmar Barrios con la cinta de capitán en el Zenit de San Petersburgo. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Barrios niega contactos

Wilmar Barrios rompió el silencio sobre su posible regreso al fútbol profesional colombiano y tocó el tema de Atlético Nacional como candidato a traerlo en un futuro.

En esa lista de interesados también entró el Junior de Barranquilla e incluso alguna vez se habló de sondeos por parte de Millonarios. “La verdad no he tenido acercamiento personalmente con ninguno”, declaró Barrios a Primer Tiempo.

Bologna se pronunció por Jhon Lucumí: comunicado oficial sobre su salida al Manchester City

Cuando le preguntaron directamente sobre Nacional, respondió: “Uno piensa cosas en el momento y después puede pensar otras a futuro, pero ahora estoy enfocado y concentrado en Zenit, queriendo hacer las cosas bien ahí y esperando a ver qué pasa más adelante”.

Asumir su fichaje sería casi imposible para cualquier equipo de la Liga BetPlay y la otra alternativa es esperar que termine el contrato.

“Me queda un año y medio todavía allá, así que nada, disfrutarlo al máximo y seguir dando lo mejor”, sentenció.

No cierra la puerta de la Selección Colombia

En esa misma entrevista, Wilmar Barrios habló sobre sus reiteradas ausencias en la Selección Colombia y dejó claro que el sueño de vestir la Tricolor todavía no se ha terminado.

Muchos hinchas lo vienen pidiendo desde hace varios años, pero Néstor Lorenzo se ha decidido por otras cartas como Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Gustavo Puerta o Juan Camilo Portilla.

“Yo sigo trabajando con la misma humildad de siempre. Estoy trabajando para eso, en el club vengo haciendo las cosas bien. Yo estoy tranquilo por esa parte, hay que seguir trabajando y seguir esperando en Dios”, aseguró.

Barrios regateó la pregunta sobre las razones por las que Lorenzo no cuenta con él. “Yo sigo trabajando de la misma manera que siempre. Esperemos, el tiempo de Dios es perfecto”, sentenció.

