Atlético Nacional sigue vendiendo: revelan el jugador que saldría directo para Europa

A la espera de concretar el negocio por la venta de Marino Hinestroza, Atlético Nacional sigue recibiendo ofertas desde el exterior.

Ahora se trata de Jayder Asprilla, delantero que se encontraba a préstamo en Real Cundinamarca y fue una de las figuras del segundo semestre en el Torneo BetPlay.

El talentoso jugador surgido en la cantera verdolaga marcó 11 goles en total, siendo uno de los máximos goleadores del campeonato.

Se va de Atlético Nacional: bicampeón no sigue y hay desazón en hinchas al inicio de 2026

Desafortunadamente, Real Cundinamarca no consiguió el ascenso a primera división y ha tenido que desprenderse de casi todas las figuras.

Asprilla tiene que presentarse a la sede de Atlético Nacional en el arranque de la pretemporada bajo las órdenes de Diego Arias, momento en el que decidirán si se queda o termina saliendo por alguna de las ofertas que fueron llegando a lo largo de diciembre.

Jayder Asprilla, delantero de Atlético Nacional que destacó en Real Cundinamarca. Foto: Cristian Bayona

Venta al FK Sarajevo

Muchos hinchas han pedido que se considere este nombre como posible refuerzo para el primer semestre, teniendo en cuenta que la inversión por Facundo Batista y otros goleadores extranjeros no salió como esperaban.

El titular será Alfredo Morelos, pero todavía les falta determinar un delantero que pelee por el puesto o tenga confianza para dar la mano cuando sea necesario.

Asprilla, por su parte, habría pedido continuidad como primer requisito para volver y quedarse en el club.

Publican club en el que finalmente jugará Alfredo Morelos hasta 2028: porcentaje de compra y megacifra

Pero la historia podría terminar de una manera totalmente inesperada. De acuerdo a Clásico Paisa, hay negociaciones en marcha para que Jayder Asprilla se marche al FK Sarajevo de Bosnia y Herzegovina.

Atlético Nacional tiene una buena relación con los dirigentes de dicho equipo, pues hace poco estuvieron en contacto para resolver la situación del delantero Kevin Viveros.

Sarajevo quiere apostar por un nuevo delantero nacido en Colombia y ha puesto la mirada sobre el goleador de Real Cundinamarca, un buen prospecto a futuro con solo 22 años de edad.

Con la reducción de cupos aprobada por la asamblea de Dimayor, Atlético Nacional tiene pocos espacios libres en la plantilla y necesita resolver la situación de sus jugadores cedidos antes del inicio de la temporada.

Jayder Asprilla es solo uno de esos casos, pues también está incógnita el futuro de otros nombres como Emilio Aristizabal, Samuel Velásquez, Neider Parra y varios más.

Al tener la nómina plagada de jugadores con experiencia, Nacional estaría obligado a prestar a sus jugadores o venderlos con la promesa de conservar un porcentaje de sus derechos.

Aunque en esa lista de regresos hay delanteros que podrían dar la mano como reemplazo de Batista, la dirigencia no descarta salir al mercado por un goleador de renombre.

Hace unos días se estuvo hablando de Luis Fernando Muriel como posible refuerzo, pero las negociaciones no avanzaron por la presencia de Junior de Barranquilla en la carrera.