Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Marino Hinestroza no es el único jugador de Atlético Nacional que saldrá vendido en este mercado de fichajes. Este viernes se confirmó otra salida al exterior, más especificamente hacia Peñarol de Uruguay.

Facundo Batista, delantero suplente del cuadro verdolaga, volverá al país que lo vio nacer para defender los colores del conjunto aurinegro.

Aunque Nacional hizo una inversión millonaria para traerlo desde Europa, el atacante uruguayo nunca pudo consolidarse en el frente de ataque y terminó siendo descartado por el cuerpo técnico de Diego Arias.

“Facundo Batista vuelve a Peñarol. El club acordó la compra de un porcentaje de su pase a Atlético Nacional y firmará contrato por 3 años. Trato hecho", indicó el periodista argentino Cesar Luis Merlo.

Los números de Facundo Batista

La ilusión de Batista es recuperar la confianza en Uruguay y pasar página de su paso por Nacional, donde estuvo condenado al banquillo bajo la sombra de Alfredo Morelos y Dairon Asprilla.

El uruguayo se va de Atlético Nacional con el título de la Copa BetPlay en el bolsillo.

A lo largo del segundo semestre disputó 24 partidos, la mayoría de ellos como suplente, y marcó un total de cuatro goles.

Sumando todas las competencias, Facundo Batista jugó 647 minutos con la camiseta de Atlético Nacional, mucho menos de lo esperado para un jugador que costó 1.5 millones de dólares.

Afortunadamente, Nacional recuperará una parte de la inversión que hizo y la podrá gastar en otro delantero que pueda competirle el puesto a Alfredo Morelos.

Batista ya había anticipado este escenario tras la final de copa. “Hoy fue mi último partido acá en Nacional. Con mi familia estamos analizando separarnos, pero lo importante es que levantamos una copa”, aseguró.

A pesar de las críticas, el jugador se va con un buen recuerdo de su paso por Colombia. “Gracias a Dios se pudo coronar de esta forma y terminó siendo feliz”, declaró.

Así va la lista de salidas en Atlético Nacional

Con la partida de Facundo Batista, se suma otro nombre a la lista de salidas de Atlético Nacional. Aunque no está claro si Diego Arias continuará como entrenador, la dirección deportiva está tomando decisiones sobre el futuro de varios jugadores.

Marino Hinestroza es otro de los que saldrá vendido. Boca Juniors está primero en la fila para contratarlo, pero todavía no hay humo blanco en la negociación.

En ese orden de ideas, la lista de bajas está así: