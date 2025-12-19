Deportes

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

El cuadro verdolaga sigue agrandando su lista de salidas para el próximo año, luego de coronarse tricampeón de la Copa BetPlay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
19 de diciembre de 2025, 3:03 p. m.
Atlético Nacional mueve sus fichas en el mercado y ya piensa en 2026.
Atlético Nacional mueve sus fichas en el mercado y ya piensa en 2026. Foto: Colprensa

Marino Hinestroza no es el único jugador de Atlético Nacional que saldrá vendido en este mercado de fichajes. Este viernes se confirmó otra salida al exterior, más especificamente hacia Peñarol de Uruguay.

Facundo Batista, delantero suplente del cuadro verdolaga, volverá al país que lo vio nacer para defender los colores del conjunto aurinegro.

Aunque Nacional hizo una inversión millonaria para traerlo desde Europa, el atacante uruguayo nunca pudo consolidarse en el frente de ataque y terminó siendo descartado por el cuerpo técnico de Diego Arias.

Facundo Batista vuelve a Peñarol. El club acordó la compra de un porcentaje de su pase a Atlético Nacional y firmará contrato por 3 años. Trato hecho", indicó el periodista argentino Cesar Luis Merlo.

Deportes

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Deportes

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Deportes

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Deportes

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Ciclismo

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Deportes

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Deportes

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Deportes

El increíble récord de Nacional nunca antes visto tras el título de Copa: Primero que lo hace, con disturbios a bordo

Gente

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por título de Nacional y recibió petición especial sobre James

Deportes

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

Los números de Facundo Batista

La ilusión de Batista es recuperar la confianza en Uruguay y pasar página de su paso por Nacional, donde estuvo condenado al banquillo bajo la sombra de Alfredo Morelos y Dairon Asprilla.

El uruguayo se va de Atlético Nacional con el título de la Copa BetPlay en el bolsillo.

A lo largo del segundo semestre disputó 24 partidos, la mayoría de ellos como suplente, y marcó un total de cuatro goles.

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

Sumando todas las competencias, Facundo Batista jugó 647 minutos con la camiseta de Atlético Nacional, mucho menos de lo esperado para un jugador que costó 1.5 millones de dólares.

Afortunadamente, Nacional recuperará una parte de la inversión que hizo y la podrá gastar en otro delantero que pueda competirle el puesto a Alfredo Morelos.

Batista ya había anticipado este escenario tras la final de copa. “Hoy fue mi último partido acá en Nacional. Con mi familia estamos analizando separarnos, pero lo importante es que levantamos una copa”, aseguró.

A pesar de las críticas, el jugador se va con un buen recuerdo de su paso por Colombia. “Gracias a Dios se pudo coronar de esta forma y terminó siendo feliz”, declaró.

Así va la lista de salidas en Atlético Nacional

Con la partida de Facundo Batista, se suma otro nombre a la lista de salidas de Atlético Nacional. Aunque no está claro si Diego Arias continuará como entrenador, la dirección deportiva está tomando decisiones sobre el futuro de varios jugadores.

Marino Hinestroza es otro de los que saldrá vendido. Boca Juniors está primero en la fila para contratarlo, pero todavía no hay humo blanco en la negociación.

A Nacional se le caería fichaje soñado que tenía: para uno más poderoso es “prioridad” contratarlo

En ese orden de ideas, la lista de bajas está así:

  • Joan Castro (regresa a Internacional de Bogotá)
  • Billy Arce (regresa a Santos)
  • Facundo Batista (a Peñarol)
  • Marino Hinestroza (llegaría a Boca Juniors)
  • Camilo Cándido (Fin de préstamo)

Mas de Deportes

MALLORCA, SPAIN - FEBRUARY 11: Radamel Falcao of Rayo Vallecano looks on prior to the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and Rayo Vallecano at Estadi de Son Moix on February 11, 2024 in Mallorca, Spain. (Photo by Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images)

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Gesto contra Tarik Sektioui generó malestar en la final de la Copa Árabe

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Luis Díaz habló sobre el partido contra Portugal en el Mundial 2026.

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Gregori Anangonó fue el autor del gol que podría aspirar al Premio Puskás

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Atlético Nacional mueve sus fichas en el mercado y ya piensa en 2026.

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Luis Díaz pasa por un momento ideal en Bayern Múnich tras estar en Liverpool

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Junior de Barranquilla se mueve en el mercado de fichajes.

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Noticias Destacadas