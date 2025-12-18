Deportes

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

El Atanasio Girardot se prepara para recibir un duelo histórico en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

Redacción Deportes
18 de diciembre de 2025, 7:47 p. m.
Conmebol es contundente sobre el ingreso de hinchadas visitantes a sus torneos oficiales.
Atlético Nacional tendrá que permitir el ingreso de hinchada visitante para el partido contra Millonarios por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026.

Aunque hace rato que este clásico no se juega con ambas hinchadas, el Reglamento de Seguridad de la Conmebol establece como norma la venta de boletería para el equipo rival.

Copa Libertadores 2026: definidos los rivales de Independiente Medellín y Deportes Tolima

Cabe recordar que la ronda preliminar de la Copa Sudamericana es a partido único y entre rivales del mismo país. El sorteo determinó que se jugará en el Estadio Atanasio Girardot en la primera semana de marzo.

Tanto Atlético Nacional como las autoridades de Medellín tendrán que garantizar el ingreso de hinchas de Millonarios y salvaguardar su seguridad dentro del escenario deportivo. En caso de no hacerlo se someterán a sanciones para una eventual clasificación a la fase de grupos.

MEDELLIN, COLOMBIA - SEPTEMBER 06: A general view prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Mexico and Colombia at Estadio Atanasio Girardot on September 06, 2024 in Medellin, Colombia. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estadio Atanasio Girardot, en Medellín (Colombia). Foto: FIFA via Getty Images

¿Qué dice el reglamento de la Conmebol?

De acuerdo al reglamento de la Conmebol, Atlético Nacional debe garantizar la venta de 2000 entradas como mínimo para el ingreso de hinchas de Millonarios al partido de Copa Sudamericana.

“Los clubes anfitriones deberán disponer de un sector exclusivo para los seguidores visitantes, separado de los seguidores locales, con las respectivas medidas de seguridad, comodidad, salubridad, higiene, alimentos y bebidas”, indica la confederación sudamericana.

Hay excepciones al caso, pero ninguna aplica para el clásico entre verdes y azules.

Las entradas se venderán de manera digital y no en las taquillas del estadio como era habitual hace unos años atrás. Entre clubes deben organizar el mecanismo para que las entradas queden en manos de aficionados de Millonarios y no haya lugar para infiltrados.

Prensa argentina revela cuánto pagará Boca Juniors por Marino Hinestroza: esta es la cifra

“Se prohíbe, en el día del partido, la venta de entradas (tickets) en las taquillas de los estadios anfitriones de las competiciones de selecciones y clubes, lo anterior con el fin de evitar la presencia dentro del anillo de seguridad de personas sin entradas, acreditaciones, cruces de barras populares, presencia de revendedores, vendedores ambulantes, falsificadores de boletos, agitadores, entre otros. No obstante, se podrán habilitar puntos de ventas de entradas por fuera de los anillos de seguridad”, apunta el reglamento.

Por último, la Conmebol establece que “en aquellos casos en los cuales la venta de entradas se realice por sistema on-line y registro biométrico, se permitirá el ingreso al anillo de seguridad de toda persona que porte el voucher de compra para su posterior canje”.

Este será un precedente para la historia del clásico de Atlético Nacional vs. Millonarios, pues ni siquiera en la final de Liga Betplay 2023-I hubo espacio para hinchadas visitantes.

Esas medidas se tomaron por la Alcaldía de Medellín en busca de evitar problemas de orden público dentro y fuera del Estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, a menos que Conmebol haga una excepción, esta vez deberán aceptar y diseñar el dispositivo de seguridad que permita el ingreso y salida de la barra albiazul.

