Prensa argentina revela cuánto pagará Boca Juniors por Marino Hinestroza: esta es la cifra
Hay acuerdo de palabra entre las partes y sería inminente el apretón de manos con la dirigencia de Atlético Nacional.
18 de diciembre de 2025, 2:38 p. m.
Marino Hinestroza celebrando el tricampeonato de Nacional en Copa BetPlay. Foto: @nacionaloficial
