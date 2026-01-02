Hay acuerdo entre Atlético Nacional y Santos de Brasil para que Alfredo Morelos permanezca en Colombia. Esa fue la noticia bomba que salió en la mañana de este viernes 2 de enero de 2026.

Después de varias semanas de pujas entre las partes, todo parece haber llegado a un buen puerto. Ya serían detalles mínimos los que resten para que el Búfalo tenga nuevo equipo, contrato y le sea pagado un porcentaje a los brasileños, quienes ya tendrán menos incidencia en el atacante cordobés.

Conforme a lo revelado por el medio, 365 Scores, la directiva de los verdes pudo establecer un acuerdo para adquirir “el 60 % de los derechos económicos de Alfredo Morelos a cambio de 2.3 millones de dólares”.

Al parecer, no existe manera de que dicho negocio se caiga. Será cuestión de algunas cuestiones mínimas para ser confirmado: “El acuerdo con Santos ya está pactado y solo restan detalles administrativos para su oficialización”.

A la par de lo que era el trato entre clubes, también debía darse uno entre Morelos y Nacional. Este se pudo establecer, lo que permite a ambos juntarse por tres años más y que la hinchada celebre, pues era algo que anhelaban desde hace un buen tiempo.

“El club antioqueño ya había alcanzado un acuerdo contractual con el jugador, quien firmará vínculo hasta diciembre de 2028, asegurando su continuidad por tres años más”, explican en el medio citado sobre un nuevo vínculo contractual entre jugador y club colombiano.

Si bien el acuerdo no fue sencillo, una deuda pendiente de Santos con Morelos resultó clave para destrabar el acuerdo, sumado a que los brasileños no contarían con el jugador para 2026.

“Santos mantiene una deuda pendiente con el delantero, situación que influyó en el desenlace de la negociación. Además, no iba a ser tenido en cuenta por el club brasileño para la próxima temporada”, explican.

Morelos pujaba por quedarse en Nacional

Desde antes de que se acabase el 2025, Morelos dio a conocer que su postura era permanecer en Nacional. Este sabía que era cuestión de clubes, pero de igual manera ponía de su parte y abiertamente confesaba su deseo por ser más tiempo del verdolaga.

Aunque otros ofrecimientos tuviese el atacante, este priorizó mantenerse en Medellín. “Morelos recibió ofertas desde México, pero todas fueron descartadas. La intención del delantero siempre fue continuar en Atlético Nacional”, precisa el medio.

Además de eso, es que en Santos las cuestiones tenían otros caminos y en esos no estaba Morelos. Su máxima figura permanecerá; además, otro delantero centro de renombre es quien tendrá la titular y uno más puede acabar arribando para que el conjunto blanco recobre su importancia.

“Santos ya aseguró la renovación de Neymar, acordó la llegada de Gabigol y mantiene negociaciones para sumar a Rony, delantero de Atlético Mineiro”, completaron.

En pocos días, se espera que el cuadro antioqueño haga un gran anuncio de lo que será la permanencia del goleador en su plantel para el año que está empezando.