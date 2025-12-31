Deportes

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Parece que el verde de Antioquia y el futbolista ya definieron lo que va a ser la campaña 2026, ¿seguirá Morelos en Atlético Nacional?

Redacción Deportes
1 de enero de 2026, 12:21 a. m.
Alfredo Morelos, jugador de 29 años, tendría su futuro definido en Atlético Nacional.
Alfredo Morelos, jugador de 29 años, tendría su futuro definido en Atlético Nacional.

Entre rumores, idas y vueltas, parece que el arranque del 2026 trae consigo noticias positivas para los hinchas de Atlético Nacional. Todo apunta a que su goleador, Alfredo Morelos, sí va a continuar en el verde de Antioquia.

Así lo reveló el periodista Jorge Eliecer Torres en El Vbar de Caracol Radio: “Alfredo Morelos está a mínimos detalles de acordar su renovación con Nacional”.

Alfredo Morelos seguiría en Atlético Nacional para 2026

Y es que la duda sobre la continuidad de Alfredo Morelos, en el verde de Antioquia, venía siendo tendencia en las últimas semanas. Se volvió un indispensable en el verde, y había muchas dudas sobre si iba a seguir en el club.

Cabe recordar que Alfredo Morelos estuvo en préstamo en Atlético Nacional. Primero llegó a mediados de 2024 al verde, y luego se extendió su cesión allí desde principios y hasta finales de este 2025.

El club con el que Morelos tiene contrato es Santos de Brasil, y el vínculo va hasta diciembre de 2026. Se desconoce cómo sería la operación para que Morelos siga en Nacional, u otro préstamo o alguna compra del verde, al elenco brasileño, por un porcentaje o la totalidad del atacante.

Alfredo Morelos es una de las grandes figuras de Atlético Nacional.
Todo estaría encaminado para la continuidad de Alfredo Morelos en Atlético Nacional.

Transfermarkt reporta que el valor en el mercado de Alfredo Morelos es de 2.2 millones de euros. De hecho, se consolida como el segundo futbolista más costoso de la Liga BetPlay detrás de su compañero, Marino Hinestroza.

Desde noviembre, Morelos hizo pública su intención de quedarse en Nacional

“Estamos en conversación. Toca ahorita hablar con el presi, con Gustavo, con mi empresario, que se me hace muy difícil hablar con él porque él está por allá en España, pero nada, tenemos tiempo todavía”, decía Alfredo Morelos a la prensa, en el estadio Atanasio Girardot, a principios del pasado mes de noviembre.

Y añadía: “Las ganas están, como siempre he dicho, el querer quedarme acá; mi familia está feliz, yo soy feliz, y uno donde es feliz tiene que estar. Lo más importante es que está la motivación, que estoy jugando, que estoy marcando, que estoy ayudando a mi equipo y, bueno, eso es lo más lindo”.

