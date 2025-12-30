Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

El futuro de Alfredo Morelos es tema principal en la agenda de Atlético Nacional. Mientras en la prensa colombiana aseguran que hay avances positivos en la negociación, desde Brasil aseguran que la primera oferta estuvo muy lejos de lo esperado.

De acuerdo a Diário do Peixe, medio partidiario de Santos, a Morelos lo esperan la próxima semana para los primeros entrenamientos de pretemporada.

El delantero cordobés tiene contrato hasta diciembre de 2026, factor que deja el último veredicto en manos del conjunto brasileño.

Atlético Nacional presentó una oferta por 2 millones de dólares, sin embargo, eso no parece suficiente para colmar las expectativas de Santos.

“A pesar de la negativa inicial, Atlético Nacional no piensa rendirse fácilmente. El club considera a Morelos un jugador clave después de la temporada 2025, en la que fue máximo goleador y elegido mejor jugador del fútbol colombiano, y ya trabaja internamente para mejorar la oferta. Se espera que se acerque a la cantidad solicitada por Santos, que ronda los 5 millones de dólares“, informó el periodista Lucas Barros.

Atlético Nacional quiere contar con un jugador más con tinte de Selección Colombia, como Alfredo Morelos Foto: Colprensa

Alfredo Morelos no jugaría en Santos

Si Atlético Nacional no llega a un acuerdo, el futuro de Alfredo Morelos tampoco estaría ligado a Santos. La idea es sacar beneficio económico de esta transferencia faltando un año para finalizar el contrato.

"Desde Santos, no existe intención de obstaculizar la salida del delantero desde el punto de vista deportivo. La directiva considera que Morelos no está en los planes para 2026 y ve la negociación como una oportunidad relevante para generar ingresos. El punto principal, en este momento, es exclusivamente financiero", agrega el medio citado.

En el peixe no tienen ningún tipo de afán por concretar la venta de Alfredo Morelos, mientras que a Nacional le conviene tenerlo cuanto antes bajo las órdenes de Diego Arias.

La Liga BetPlay empieza en menos de un mes y el ‘búfalo’ juega parte fundamental para el proyecto de pelear por la estrella 19, además de jugarse la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana.

“Con un contrato vigente hasta finales de 2026, Santos mantiene la calma en las negociaciones y espera una oferta que se ajuste a sus exigencias financieras. Si Atlético Nacional logra acercarse a las cifras solicitadas, es probable que las conversaciones avancen en los próximos días”, apuntó Barros.

Santos también ha intentado jugar con el desespero de Atlético Nacional. “Tras bambalinas, se analizó diferentes escenarios relacionados con el jugador colombiano con el Atlético Nacional. Una de las posibilidades fue un intercambio por Marino Hinestroza, idea que finalmente descartó el club colombiano, interesado en retener a Morelos, pero que no cuenta con los 5 millones de dólares estipulados por Santos para una transferencia definitiva", agregaron en Diário do Peixe.

“Debido a su alto salario, el Santos cree internamente que el jugador es negociable y escuchará cualquier oferta recibida. Sin embargo, el club afirma que aún no ha llegado ningún contacto formal con la directiva, lo que refuerza las expectativas de que el jugador regrese a los entrenamientos de pretemporada”, finalizaron.