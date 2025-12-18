Deportes

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

La Dimayor, entidad que regula el fútbol colombiano, publicó el fixture de cada uno de los equipos y las 19 fechas que tendrá la competencia en el ‘Todos contra Todos’.

William Horacio Perilla Gamboa

19 de diciembre de 2025, 2:07 a. m.
Trofeo de la Liga BetPlay.
Trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Mariano Vimos

Tras el título de Junior de Barranquilla en la Liga Betplay, Dimayor no demoró mucho para publicar el fixture de cada uno de los equipos y las 19 fechas que se tendrán en la fase ‘Todos contra Todos’ del torneo apertura 2026.

Muchas hinchadas ya se van organizando para programar la ida al estadio, las compras de los abonos o los fines de semana o días hábiles que tendrán que seguir al club de preferencia por televisión.

Apenas se conoció el cruce de Copa Sudamericana entre equipos colombianos, que dejó a Atlético Nacional vs. Millonarios como plato fuerte de la jornada en Sudamérica, la Dimayor no se hizo esperar y puso en marcha el fixture para el primer semestre de 2026, que será la antesala antes de que el país se paralice con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Precisamente, pensando en la actividad de Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, FIFA le avisó a todos los países miembro y sus entidades respectivas (Dimayor, en Colombia), que agilizaran la logística de los calendarios y finalizar cada uno de los torneos a más tardar el viernes 5 de junio, para que las selecciones y jugadores no tengan contratiempos en los viajes e itinerarios de la Copa Mundo.

Bogotá. Junio 24 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Independiente Medellín, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de final de ida, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Trofeo oficial de la Liga Betplay Foto: Cristian Bayona

Por ahora, Dimayor solamente anunció el fixture y cada club ya conoce cómo será su camino durante el primer semestre de competencia, pues la entidad también confirmó que se apoyará en la Inteligencia Artificial para programar fechas y horarios de cada uno de los partidos, los movimientos por derbis o clásicos y el horario prime de horas de la noche.

El fixture de la Liga Betplay I-2026

Serán 19 fechas de la Liga Betplay I-2026 y la primera jornada comenzará el viernes 16 de enero. Cabe recordar que el primer semestre de competencia tiene un cambio drástico en su formato, pues no habrá cuadrangulares semifinales y vuelven los play-offs, comenzando desde los cuartos de final, a partidos ida y vuelta, pasando por semifinal hasta conocer los dos finalistas.

Asimismo, se conoció que la Dimayor otra vez usará el software automatizado como ayuda para reducir los riesgos de aplazamientos y garantizar los mejores horarios para los equipos, teniendo en cuenta el equilibrio y la planificación de los viajes y la logística. La empresa a cargo de este plan de trabajo es Got Sports.

En anteriores administraciones, era habitual conocer sobre la marcha las programaciones de las siguientes fechas, pero con Carlos Mario Zuluaga en la presidencia de Dimayor, se busca anticipar las jornadas y los horarios de las 19 jornadas, tratando de facilitar logística en clubes e hinchadas.

Fixture de las 19 fechas de la Liga.
Fixture de las 19 fechas de la Liga. Foto: Oficial Dimayor

“Más adelante y mediante el software empleado para la elaboración del calendario del segundo semestre de 2025, se darán a conocer las fechas y horarios de las primeras 18 jornadas de la fase de Todos Contra Todos de nuestra Liga BetPlay del próximo año”, dice Dimayor en un comunicado.

