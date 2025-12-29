Deportes

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

Santos rechazó la primera oferta, pero estarían cerca de llegar a un acuerdo para la renovación del ‘búfalo’.



Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de diciembre de 2025, 11:58 a. m.
Alfredo Morelos celebrando un gol con Atlético Nacional en el Atanasio.
Alfredo Morelos celebrando un gol con Atlético Nacional en el Atanasio. Foto: Colprensa

Atlético Nacional escuchó el clamor de su hinchada y dio los primeros pasos hacia la renovación de Alfredo Morelos, quien fue fundamental para cumplir algunos de los objetivos planteados durante este año.

Morelos termina contrato esta semana y tendría que presentarse a la pretemporada con Santos, equipo dueño de sus derechos.

Pero Nacional no quiere dejarlo ir, pues sabe que le llegarán otras ofertas y difícilmente puedan rescatarlo una vez haya viajado de regreso a Brasil.

Este fin de semana se confirmó la primera oferta formal del cuadro verdolaga por el fichaje de Morelos, misma que fue rechazada por la dirigencia de Santos.

Aunque todavía no hay luz verde para la continuidad del delantero cordobés, las sensaciones son buenas y solo falta llegar a un punto medio en cuanto a la cifra económica para concretar el negocio.

Alfredo Morelo en medio de la final de la Copa Betplay ante Independiente Medellín.
Alfredo Morelos en medio de la final de la Copa Betplay ante Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Dos millones de dólares por Alfredo Morelos

Santos no está atravesando una situación cómoda financieramente y ese es el as bajo la manga de Atlético Nacional para presionar a un acuerdo definitivo.

“Si bien Santos rechazó la oferta de 2 millones de dólares por Alfredo Morelos presentada por Atlético Nacional, la expectativa económica del club brasileño no está lejana. Se espera una nueva oferta del verdolaga cercana a la cifra solicitada”, informó el periodista Juan David Londoño.

En ese orden de ideas, el acuerdo se podría cerrar por una cifra cercana a los 2.5 millones de dólares.

Atlético Nacional espera que una segunda oferta sea suficiente para cumplir las pretensiones de Santos y obtener la compra definitiva de Morelos.

“La renovación de Neymar y las posibles llegadas de Gabigol y Rony a Santos, pueden facilitar la venta del búfalo”, agregó Londoño.

Morelos se quiere quedar

Lo cierto es que Alfredo Morelos ya ha dado su veredicto. Durante todo el semestre dijo que se quiere quedar y que espera un final feliz en esta historia que involucra a la dirigencia de Atlético Nacional.

El cuadro verdolaga quería extender el préstamo por seis meses más, sin embargo, Santos se paró en la raya y dejó claro que Morelos solo seguirá jugando en Colombia si pagan por sus derechos.

Fue ahí cuando la hinchada empezó a presionar para hacer la inversión, teniendo en cuenta que el cordobés fue la máxima figura de Nacional en 2025 y para muchos el mejor jugador del campeonato.

En total disputó 64 partidos por todas las competencias dejando un balance de 21 goles y 14 asistencias en 4312 minutos jugados.

De hecho, su valor de mercado se incrementó gracias a las presentaciones con Atlético Nacional. Según Transfermarkt, Alfredo Morelos tiene un precio de 2.5 millones de dólares, es decir, la cifra en la que se cerraría el negocio con Santos.

