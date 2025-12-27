Nacional se quedó con los dos jugadores que más tuvieron asistencias en el año: uno podría abandonar el club

Atlético Nacional tuvo un 2025 en el que consiguió la Superliga y la Copa BetPlay, pero estuvo lejos de convencer con su juego, el cual estuvo minado por la irregularidad que mostró a lo largo del año.

Atlético Nacional quiere contar con un jugador más con tinte de Selección Colombia, como Alfredo Morelos. Foto: Colprensa

Pese a esto, según Transfermarket, pudo contar con el jugador más influyente de la temporada, quien fue determinante en los dos semestres, pese a que estuvo envuelto en algunas polémicas disciplinarias.

Se trata de Alfredo Morelos, a quien los números respaldan y lo dejan como uno de los centrodelanteros más efectivos del rentado nacional y como uno de los mejores asistentes de la Liga BetPlay.

Aunque por ahora no se sabe si su futuro estará con el verde antioqueño, pues pertenece al Santos de Brasil y actualmente está bajo préstamo, Morelos jugo un papel decisivo dentro de la estructura que montó Javier Gandolfi y luego Diego Arias.

A lo largo del año, Morelos tuvo 64 apariciones y logró anotar 21 goles y entregar 14 asistencias, números no menores si se tiene en cuenta que tuvo participación en 35 de los tantos conseguidos por Nacional.

Estos datos y su relevancia dentro de la cancha, aportando experiencia y dándole peso al ataque verdolaga, le permitió ser escogido por los seguidores de Transfermarket como el mejor jugador de la Liga BetPlay, detalle que certifica lo hecho por el futbolista en 2025.

Al hablar de goleadores, el de la mayor cuota fue Dayro Moreno, del Once Caldas, quien le sacó cinco tantos de diferencia a Morelos; si embargo, en la tabla de asistencias, el ‘búfalo’ se colocó en lo más alto, sacando dos de ventaja a su compañero de escuadra, Edwin Cardona.

Edwin Cardona, uno de los referentes de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

En el ranking de este medio especializado en deportes, Morelos superó a Dayro y Luciano Pons, quienes fueron los escoltas del nacido en Cereté.

Cabe señalar que el delantero del Once Caldas fue goleador de la Copa Sudamericana y en su registro tuvo 30 contribuciones en 57 partidos, mientras que Pons se destacó con 29 aportes en 52 fechas en las que estuvo en el terreno de juego.

El top 5 lo cerraron Hugo Rodallega, de Independiente Santa Fe, único de la lista que no tuvo que superar los 50 partidos para alcanzar la marca; según los registros, participó en 28 goles con 48 partidos disputados; en el quinto lugar quedó Edwin Cardona con 27 contribuciones en 57 juegos disputados.

Alfredo Morelos remata al arco en el partido de Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla. Foto: David Jaramillo

Otro dato que destacó Transfermarket es que los datos obtenidos por Morelos lo ubican por encima de los jugadores más influyentes en las temporadas 2024, 2023 y 2022, algo que le da mucho más valor al logro obtenido por el ‘búfalo’.

Carlos Bacca, por ejemplo, tuvo 29 aportes en 57 partidos durante el 2024; en 2023, fue Marco Pérez el líder de este ranking con 31 contribuciones en 52 encuentros, algo que pone sobre la mesa el nivel que le hizo sobresalir a Morelos en esta temporada.