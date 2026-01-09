El goleador que la rompió en la Serie A y resistió su llegada a Atlético Nacional: “No puedo”

A la inminente llegada de Luis Fernando Muriel, a Junior de Barranquilla, le faltaba otra versión. Desde hace semanas, el nombre del delantero colombiano suena para el tiburón, pero la prensa también lo vinculó con Atlético Nacional.

En plenas fiestas decembrinas de 2025, el debate estaba entre la prensa y los aficionados: ¿Muriel a Junior o Nacional? Aunque el mismo Luis Fernando dejó claro que quería jugar en el tiburón, ahora filtraron la respuesta que le dio al verde de Antioquia.

Eso querría decir que sí, todo apunta a que el interés de Atlético Nacional en Luis Fernando Muriel fue real. Sin embargo, le pudieron más las ganas al delantero para llegar a Junior de Barranquilla, donde jugará la Copa Libertadores 2026. Cabe recordar que el verde de Antioquia estará en Sudamericana.

Entre Junior y Nacional, Luis Fernando Muriel tomó certera respuesta. Foto: Getty Images y escudos oficiales Nacional y Junior.

Muriel le habría dicho que no al propio presidente de Atlético Nacional

Juanda Caribe, reconocido influencer colombiano, estuvo como invitado en La Mega. Allí contó una anécdota que involucra a Luis Fernando Muriel y el instante exacto donde le habría dicho que no al presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango.

“Yo estaba con Luis Fernando Muriel y lo llamó el presidente de Nacional (Sebastián Arango). Me acuerdo que el representante de él (Muriel) es italiano (...) ellos estaban hablando en italiano, no sé hablar italiano yo, ‘no puedo ponerme la camiseta de Nacional’, porque me quiero poner la de Junior”, dijo Juanda Caribe en el espacio referenciado.

Y añadió: “Luis Fernando Muriel ha accedido a bajarse el sueldo, y Junior a pagarle 1.5 millones de dólares anuales para que venga a jugar a Junior. Si no estoy mal, a esta hora está firmando”.

¡NACIONAL LLAMÓ A MURIEL! 😱



El futuro de Luis Fernando Muriel en Junior se tambaleó tras darse a conocer que el ‘verde paisa’ estuvo cerca de firmarlo🥵, pero el goleador se negó porque quería vestir la camiseta de Junior 🦈. @JFCadavid #LaFMMásFútbol #LaFMMásDeporte pic.twitter.com/vYPCYfe1E2 — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 9, 2026

Luis Fernando Muriel no aguantó e hizo oficial su llegada a Junior

Pues parece que Juanda Caribe no estaba para nada lejos de la realidad. Este viernes, 9 de enero de 2026, Luis Fernando Muriel usó su cuenta de X para escribir un mensaje que despejó las dudas que quedaban: va a jugar en Junior de Barranquilla.

Sobre las 3:30 p.m., publicó el emoji de un tiburón junto con los colores rojo y blanco de Junior. Según Fuad Char, accionista de la institución barranquillera, Muriel iba a firmar su contrato este mismo viernes. Es decir, la oficialización sería en pocos días.

“Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”, le dijo Fuad a El Heraldo.

Luis Fernando Muriel es reconocido por su paso en la Serie A. Más que nada en el Atalanta. Foto: Getty Images

Así las cosas, Luis Fernando Muriel, quien supo ser uno de los goleadores de la Serie A, llega a Junior de Barranquilla a pesar de presuntamente haber tenido oferta desde Nacional. Su cariño por el tiburón lo acabó inclinando.