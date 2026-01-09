Junior de Barranquilla lo volvió a hacer. A mínimos detalles está de poder volver a protagonizar un golpe contundente en el mercado de fichajes, esta vez con la contratación del exjugador de la Selección Colombia, Luis Fernando Muriel.

A sus 34 años, el delantero con pasado en España e Italia puso el amor por encima del dinero, para darse el gusto de jugar con la camiseta del club del cual es hincha y al que le profesa cariño público desde hace algunos años.

Luis Fernando Muriel se encamina para llegar al Junior de Barranquilla y jugar Copa Libertadores Foto: Getty Images

Si bien no se ha hecho oficial el anuncio, el atacante ya no resistió más para contar la noticia y, por medio de sus redes sociales, puso un trino que alborotó a la afición de Barranquilla.

Un tiburón, dos corazones de color rojo y blanco, además de unos ojos, fueron suficientes para adelantarle al balompié nacional que será jugador del actual campeón de Colombia.

Trino de Luis Fernando Muriel con el confirmó su llegada al Junior de Barranquilla Foto: Captura a X (@Luisfmuriel09)

Después de haber puesto dicho trino en X, los comentarios de la afición no se hicieron esperar, a la par de las reacciones que llegaron rápidamente a mil, con corazones puestos por los cibernautas.

¿Cuándo será presentado en Junior?

Una vez superadas todas las cuestiones de trámites y documentación para su desvinculación del Orlando City donde tenía contrato vigente, Junior podría disponer de su nueva estrella para la presentación.

Ese evento que prepara desde ya la dirigencia se estaría dando al iniciar la próxima semana. “Luis Fernando Muriel será presentado el martes (13 de enero)“, indicó el periodista, Juan Felipe Cadavid, de la FM.

Luis Fernando Muriel hizo doble megacompra millonaria en Barranquilla: pista clave para arribo a Junior

“Se llegó a un acuerdo”: Fuad Char

Una de las voces de mayor peso en el elenco barranquillero dio casi que por sentado el trato desde un día antes. Don Fuad Char habló con la Emisora Atlántico, a la cual le reveló algunos detalles del acuerdo con Muriel.

Llegada de Luis Fernando Muriel a Junior trunca refuerzo desde América de Cali: voz oficial lo dejó claro

“Lo de Luis Fernando Muriel es, sin duda, una de las VINCULACIONES MÁS IMPORTANTES que hemos hecho en toda nuestra vida”, reconoció y celebró de la gestión familiar lograda.

Adicionalmente, se pudo conocer de su propia voz que el vínculo con el jugador será por los próximos dos años: “Tendrá contrato por todo 2026 y 2027″.

El costo de Muriel para Junior

Teniendo en cuenta las limitaciones financieras que atraviesa el FPC, el conjunto de Curramba habría logrado alianzas con importantes marcas privadas para acercarse a las pretensiones económicas de Muriel.

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, tanto el futbolista como el club barranquillero están avanzando en las negociaciones con la intención de cerrar el acuerdo en las próximas horas o días.

Luis Fernando Muriel será nuevo jugador del Junior de Barranquilla Foto: Getty Images

“Luis Fernando Muriel (34) tramita su rescisión con Orlando City buscando un acuerdo económico”, señaló, en referencia a un paso determinante para que la operación pueda concretarse.

“Esto ante la ÚNICA oferta que le hará Junior con ayuda de empresas privadas: 37.5% de lo que gana hoy y que supera 2 propuestas que tiene de Italia”, agregó el comunicador.

Aunque aún no hay confirmación oficial, versiones indican que el vigente campeón le habría puesto sobre la mesa a Muriel una propuesta superior al millón de dólares anuales, cifra mayor a la ofrecida en Italia, lo que tendría al jugador muy cerca de convertirse en ‘tiburón’.