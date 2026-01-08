Llegada de Luis Fernando Muriel a Junior trunca refuerzo desde América de Cali: voz oficial lo dejó claro

Si todo sale de la manera esperada, este viernes 9 de enero de 2025, Junior de Barranquilla anunciará a Luis Fernando Muriel como su fichaje estelar. Así lo confirmó Fuad Char, accionista de la institución.

“Después de que los revisen, se firmarán los documentos y los enviarán de vuelta. Este viernes se anunciará todo (...) firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”, le dijo Fuad Char a El Heraldo.

Fuad Char revela primeros detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior. Foto: Izq: Getty Images / Der: AFP

Si Luis Muriel llega a Junior, Cristian Barrios ya no reforzará al tiburón

Y es que desde hace varias semanas atrás viene sonando el nombre de Cristian Barrios para ser nuevo refuerzo de Junior de Barranquilla. El extremo llegaría para reemplazar a José Enamorado, quien estaría muy cerca de ser oficializado por Gremio de Brasil.

Sin embargo, la llegada de Luis Fernando Muriel, y toda la implicación económica que lleva su operación, frena el arribo de Cristian Barrios al Junior de Barranquilla. Eso también lo confirmó el propio Fuad Char en el mismo diálogo con el medio referenciado.

“Con la llegada de Muriel, esa operación… lo de Barrios a Junior queda un poco aplazado”, dijo Fuad.

Cristian Barrios tiene 27 años y desde hace varios años atrás es figura con América de Cali. Aunque en el último tiempo los hinchas escarlatas le cuestionaron un par de actuaciones, el extremo es titular indiscutible en la mecha.

El contrato de Cristian Barrios con América de Cali va hasta diciembre de 2027, por lo que si algún equipo se quiere hacer con sus servicios deberá desembolsarle una buena cantidad de dinero al cuadro escarlata.

“Venir a Junior es un sueño” - Cristian Barrios

“Si en algún momento me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Es un sueño, pero bueno, estoy preparado y ahora mismo me debo a América y seguiré entregando lo mejor de mi”, dijo Cristian Barrios, en zona mixta del estadio Metropolitano de Barranquilla, en octubre de 2024.

Esas palabras de Barrios no cayeron para nada bien en la hinchada de América de Cali; tanto, que hasta el propio jugador salió después ante los medios a aclarar lo dicho, para bajar un poco los ánimos en la afición.

Pero lo que sí quedó claro es que Barrios quiere jugar en Junior, y que aunque esta vez estuvo muy cerca, la llegada de Luis Fernando Muriel se lo complica.