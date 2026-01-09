Deportes

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Radamel Falcao y Millonarios son testigos de cómo un problema en la Dimayor puede alargar su nuevo debut en el equipo, además de la sanción que ya tiene.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

10 de enero de 2026, 3:35 a. m.
Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026
Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026

Radamel Falcao García vuelve a Millonarios y otra vez se rompe el mercado de pases en el fútbol colombiano. El equipo azul agilizó la comunicación con el jugador y da un gran golpe en la hinchada y en sus rivales. La firma del ‘Tigre’ no es más que un aviso para todos, el embajador seguirá de frente en su pelea por el título con su máximo ídolo a bordo.

La movida fue excepcional y Millonarios resaltó su grandeza con el anuncio. Mientras Junior se mueve para cerrar a Luis Fernando Muriel, Atlético Nacional a Milton Casco y América de Cali a Darwin Machís, el equipo azul no demoró mucho para convencer al goleador histórico de la Selección Colombia, en una nueva batalla por ser campeón. Lo intentarán otra vez en lo que consideraron un último baile.

El Tigre regresó con eso en mente. Falcao desea ser campeón con el equipo de sus amores y no quiere perder mucho tiempo. Ya está en suelo argentino adelantando la pretemporada. Jugarán amistosos contra River Plate y Boca Juniors en próximos días. Puede que el técnico Hernán Torres cuente con él. Al menos, Radamel garantiza que estará con la nómina de jugadores para estos duelos.

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026
Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026

Los hinchas azules ya quieren verlo en la cancha. El máximo deseo es que Radamel Falcao esté lo más pronto posible otra vez jugando con la camiseta azul. Lo otro cierto es que su nuevo debut deberá esperar y tendrán que pasar varias semanas para que los fanáticos lo vean de vuelta de forma oficial.

Problema en Dimayor podría demorar el nuevo debut de Falcao en Millonarios

Bien se sabe que tiene una sanción. Antes de irse en junio del año pasado y cuando Santa Fe les ganó el pulso y fue finalista, Radamel Falcao García salió en rueda de prensa y cuestionó el trabajo de los árbitros asegurando que habían tomado decisiones deliberadas en contra de Millonarios. La crítica no fue bien recibida por la Comisión Disciplinaria de Dimayor, que decidió un fuerte castigo de cuatro partidos de ausencia y multa de 21.352.500 pesos colombianos.

A esto se suma el problema que hay en la Dimayor y la molestia del gremio de jugadores luego de la reducción que se impuso para cada uno de los 36 equipos afiliados: Pasar de 30 a 25 futbolistas inscritos. La medida no cayó bien y los deportistas planean tomar medidas y alzar la voz de protesta.

Según el periodista Mariano Olsen, los capitanes de los 36 equipos del FPC se reunieron para tomar medidas. El fondo de este cambio se encuentra en que el gremio de futbolistas insiste que 180 colegas se verán seriamente perjudicados y no tendrán un contrato laboral.

Pantallazo X: @olsendeportes
Pantallazo X: @olsendeportes

Habrá una votación interna tras el análisis y una propuesta que en muchos de los jugadores está sonando: El cese de actividades para forzar el cambio en la Dimayor. La Liga Betplay comenzará a mediados de enero y si se efectúa la protesta, el calendario podría verse afectado, con modificaciones, aplazamientos y en un semestre que debe detener sus calendarios el 5 de junio por el Mundial 2026.

Se cree que por la sanción, Falcao volvería sobre la quinta fecha de la Liga Betplay contra Deportivo Cali, que caería a finales del mes de febrero. Si hay cese de actividades, su retorno puede demorarse mucho más tiempo.

