Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao, por Millonarios, tras sonar en clubes de ese país

Antes de que Falcao fuera oficializado como refuerzo de Millonarios, este 7 de enero de 2026, el delantero sonó entre rumores para llegar a equipos de Argentina como Gimnasia, Tigre y, un poco antes, Newell’s de Rosario.

Sin embargo, parece que todos fueron rumores de la prensa, y aunque Falcao sí tuvo otras opciones, se decantó por el equipo de sus amores: Millonarios. Eso sí, la prensa argentina no deja pasar la oficialización del delantero en el embajador.

Cabe recordar que a Falcao lo recuerdan con cariño en un gran sector de Argentina, pues jugó y fue figura con River Plate al inicio de su carrera. Además, tras haber sido un futbolista mediático y con reconocimientos Fifa, los focos lo apuntan a él constantemente.

Radamel Falcao (der.) cuanto tuvo paso por River Plate al inicio de su carrera. Foto: Getty Images

Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao por Millonarios

“Después de sonar en el fútbol argentino, Falcao tiene nuevo club y jugará ante Boca” - TyC Sports

“A pocos días para el cierre del 2025, comenzó a crecer el rumor sobre una posible llegada de Radamel Falcao García a Tigre. Sin embargo, el director técnico Diego Dabove habló en conferencia de prensa y descartó la posibilidad. ‘No, de Radamel no hay nada. Ayer me preguntó alguien de prensa de acá, en privado, y le contesté al toque. Le dije la realidad, que ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada’, aseguró sin vueltas”, escribió el medio referenciado.

Y sí, tal como afirman, Falcao podría jugar ante Boca Juniors en un amistoso de pretemporada. Será el 14 de enero, en La Bombonera, a las 5:00 p.m. de Colombia.

También tendría minutos contra River Plate en Maldonado (Uruguay) el 11 de enero a las 7:00 p.m. de Colombia.

“Un último baile: Falcao García fue anunciado en su nuevo club” - El Gráfico

“Próximo a cumplir 40 años, el experimentado delantero colombiano ya resolvió su futuro de cara a la temporada 2026“.

Falcao García con la camiseta de Millonarios en el primer semestre de 2025. Foto: Getty Images

“Radamel Falcao regresa a Millonarios para su último baile” - Olé

“El regreso de Falcao simboliza mucho más que un refuerzo: es la vuelta de un ídolo a su casa y una oportunidad para que los hinchas lo despidan como se merece“.

Y añaden: “Cercano a los 40 años, Falcao no solo vuelve para sumar goles, sino también para guiar a un equipo que atraviesa un proceso de renovación. En declaraciones recientes, el colombiano había dejado abierta la puerta a continuar jugando: ‘Me preparo para ver si en enero continúo jugando’”.